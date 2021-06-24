Karadeniz’de savaş alarmı

KARADENİZ'de dün savaş alarmı verildi. Rus savaş gemisi, geçtiğimiz hafta İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılan İngiliz savaş gemisine ateş açtı. Olay, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde meydana geldi.

SINIR İHLAL EDİLDİ İDDİASI

Rus savaş gemisi, Karadeniz'de İngiliz destroyeri HMS Defender'a uyarı ateşi açtı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hamlenin İngiliz gemisinin Rus karasularından çıkarılması için yapıldığı yer alırken, savaş uçaklarının da kullanıldığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait "Defender" savaş gemisinin, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği iddia edildi. Bu nedenle "Su-24M" savaş uçağının havalandırıldığı belirtilen açıklamada, "Sınırları koruyan Rus gemisi, 12.06 ve 12.08'de İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. Su-24M, 9 dakika sonra Defender gemisinin rotasına yönelik bombalama uyarısı yaptı" ifadelerine yer verildi.