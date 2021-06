Haberler Politika Başkan Erdoğan: Bu tuzaklara düşmeyeceğiz

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hedefimiz önce bu ülkenin 84 milyon vatandaşının her birinin gönlünü fethetmektir. Vaktimizi ve enerjimizi sadece bu doğrultudaki çalışmalarımızı daha iyi getirmek için çalışacağız. Her saldırının hedefinde AK Parti'nin olması boşuna değildir. Bu kısır gündemlere sıkıştırma tuzaklarına düşmeyeceğiz. En önemli görev teşkilatlarımıza düşüyor. Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta bütünleşmiştir. Türkiye'yi seven AK Parti'yi seviyor, Türkiye'den nefret eden bizden de nefret ediyor. Hep dik durduk ve dik durmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

25.06.2021, 17:05 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021, 17:30