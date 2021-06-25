Başkan Erdoğan: Bu tuzaklara düşmeyeceğiz

Başkan Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Ülkemize her saldırının hedefinde AK Parti'nin olması tesadüf değil. Türkiye ile AK Parti'nin kaderi bütünleşmiştir. Bu kısır gündemlere sıkıştırma tuzaklarına düşmeyeceğiz. " dedi. Öte yandan Erdoğan, erken seçim isteyen muhalefete de yanıt verdi. Başkan Erdoğan, "Erken seçimin tarihi belli. Haziran 2023'tür. Boşuna çabalamayın." şeklinde konuştu.





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için davaya sahip çıkmamız lazım. AK Parti'nin yegane sahibi millettir. Partimizin milletten başka bir kılavuzu olamaz.

Ülkemize her saldırının hedefinde AK Parti'nin olması tesadüf değil. Türkiye ile AK Parti'nin kaderi bütünleşmiştir.

Bu kısır gündemlere sıkıştırma tuzaklarına düşmeyeceğiz. Türkiye'yi seven bizi seviyor. Hamdolsun milletimiz bugüne kadar oynanan her oyunu

Güler yüzümüzle yapıcı yönümüzle gitmedik yer bırakmayacağız. Bir yandan şehirlere yaptığımız hizmetleri anlatırken bir yandan da büyük ve güçlü Türkiye için uğraşacağız.

Dev projeler hizmete açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

2023 seçimleri 19 yılın ardından ülkemizin geldiği seviyeyi 2053 vizyonuna bağlanması açısından çok kritik.

Muhalefet partisinin yalandan başka vizyonları yoktur.

Yatıyorlar kalkıyorlar erken seçim diyorlar. Seçimin tarihi belli. Haziran 2023'tür. Boşuna çabalamayın.

Gençlerden bir istediğim var durmak duraksamak yok. tüm gençler ile buluşup onlara ne yaptığımızı anlatacaksınız. 20 yıl önceki Hatay ile şimdiki Hatay arasındaki farkı anlatacaksınız.