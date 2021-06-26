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Haberler Politika Yasin Börü davasında 15 kişiye müebbet

davasında 15 kişiye müebbet

Yasin Börü davasında 15 kişiye müebbet

26.6.2021

6-7 EKİM olaylarında Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin görülen davada karar çıktı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kararını açıklayan mahkeme heyeti 15 sanığı, "canavarca hisle veya eziyet ederek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkemede ayrıca 3 kişiye de 23 yıl hapis cezası verildi. Davada 6 sanığın dosyası ayrılarak bir sanığa beraat kararı çıktı.

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