CHP’den Türk polisine ‘zorba’ yakıştırması

TÜRKİYE gündemi bir kez daha LGBT'lerin sokak eylemlerini konuşuyor. İzinsiz gösterilerin sonlandırmasını isterken mukavemetle karşı karşıya kalan polisin bazı göstericileri gözaltına alması CHP'yi öfkelendirdi. CHP'nin Twitter hesabından, "Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor. Kendi yaşam tarzları dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz. Cumhuriyetimizin layık olduğu demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz" paylaşımı yapıldı.

YAPILAN PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

BU açıklamaya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Mehmet Ersoy'dan tepki geldi. Çataklı, "Asıl biz vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışan polisimize 'zorba' diyen zihniyeti kınıyoruz" dedi. Ersoy da, "İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir. Esas zorbalık, toplumda iktidara tepki uyandırmak adına, kurumlarımıza fütursuzca saldırmaktır" ifadesini kullandı.