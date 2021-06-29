ABD, Irak ve Suriye’ye hava saldırısı düzenledi

ABD ordusu, Irak ve Suriye'de İran destekli milislere ait tesislere hava saldırısı düzenledi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonun Irak'taki ABD personeline ve tesislerine yönelik drone saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında Suriye'de iki, Irak'ta ise bir noktanın hedef alındığı kaydedildi. Pentagon Sözcüsü John Kirby, hava saldırısının savunma amaçlı olduğunu belirtti. 5 Iraklı milisin öldürüldüğü son saldırı ile birlikte Biden yönetimi bölgede ikinci kez askeri operasyon gerçekleştirmiş oldu.