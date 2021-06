‘CHP lideri gençlerden özür dilemelidir’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Katarlı öğrenci yalanına sarılmasına tepki gösteren Bahçeli, özetle şunları söyledi:



İSTANBUL'A GÜÇ KATACAK

Devletin hükmü şahsiyetini tanımayan, devlet adabını takmayan ve bu suretle İstanbul Kanalı'nın parasını ödemeyeceğim diyen bir şahıstan devlete baş olamaz. Kanal İstanbul Projesi Türkiye ve İstanbul'un gücüne güç katacak. Mezkur projeden dönülmesini, yüklenicilere para ödemeyi rafa kaldıracak her türlü engelleme ihtimalini dikkate alarak yasal bir güvenceye kavuşturmalıyız. Çünkü yapılanı yıkmak cinayettir. Ödemem, iptal ederim kisvesi altında proje hasımlığına soyunmak müflis siyasetçilerin harcıdır.



ÜNİVERSİTE SINAVSIZ OLMALI

Yürürlükteki sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı, yapılan modellemeyle üniversite eğitimi sınavsız hale getirilmeli. Çoktan seçmeli test sorularıyla Türk gençliğinin kabiliyetini değerlendiremeyiz. Artık üniversite sınavlarına neşter vurma zamanı gelmiştir. Siyasi muhataplarımıza çağrımdır, gelin bu sınavları kaldıralım.



GENÇLERİ GALEYANA GETİRDİ

Gençlerimizin hassasiyetleriyle oynayan siyasetçileri gördükçe kahroluyoruz. Sınavdan bir gün önce maksatlı bir haber servis edilmişti. Niyeti kötü bazı hesaplar bu yalanı körüklediler. Doğruluğunu analiz etmeden devreye giren CHP Genel Başkanı, gençleri galeyana getirmek için meydana çıktı. Katarlı gençlerin sınavsız tıp okumaları gerçek dışıydı. Bunu haber yapan siteler özür dilemiştir ama Kılıçdaroğlu'ndan hala özür gelmemiştir. Kılıçdaroğlu, ahlak ve etik kaygısı taşıyorsa, dürüst ve namuslu bir siyaset yaptığına inanıyorsa Türk gençliğinden, YKS'ye giren bütün kardeşlerimizden derhal özür dilemek mecburiyetindedir. Kılıçdaroğlu'na açık bir teklif sunuyorum: Kendisini her kim tutsak almışsa, korkmasın bize itiraf etsin, yardımsa yardım edelim, yeter ki maruz kaldığı girdaptan çıkabilsin. Diyet borcu varsa ödeyelim, fidye istiyorlarsa karşılayalım, boyunduruktan kurtaralım.



'YENİ BİR DÜŞMAN KAMPI'

ABD'de "Türk Demokrasi Projesi" adıyla yeni bir düşman kamp kurulduğunu da kaydeden Bahçeli, "CHP'nin eski Bursa Milletvekili ve FETÖ firarisi Aykan Erdemir'den tutun da ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı olan, aynı şekilde eli ve vicdanı kanlı John Bolton'a kadar tüm Türkiye muhalifleri buluşmuştur. Hayret etmemek elde değildir, Türk düşmanları Türk demokrasi projesinde birleşmiştir. Bunlar Türkiye'ye demokrasi getireceklermiş. Alarma geçip de ne yapacaksınız? Yenikaos planlarını mı devreye sokacaksınız?" diye sordu.



UZMAN ÇAVUŞ YUSUF YAYLA'YA SAHİP ÇIKTI

KONUŞMASINDA arkadaşları zarar görmesin diye el bombasını bacaklarının arasına sıkıştırarak patlatan Uzman Çavuş Yusuf Yayla'ya da sahip çıkan Bahçeli, "Onun alnından öpmek manevi borcumuzdur. Teröriste methiye düzen baba nerede, kahraman evladıyla iftihar eden baba nerede? Bunu her insanımız görecek, hakkı da teslim edecektir. Teröristlere övgüler düzenler nasılsınız, iyi misiniz? Yusuf için üzüntülerinizi paylaşacak mısınız? Yedi düvel karşımızda hizalansa da Türkiye bu terör husumetinin üzerinden gelecektir" diye konuştu



BURAK ERDEM ÇELİK