Bunun adı yalan terörü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalefetin Katarlı öğrenci yalanı ve bunun üzerinden oluşturulan algı operasyonuna tepki gösteren Erdoğan, özetle şunları söyledi: DAHA ARTACAĞI ANLAŞILIYOR

Milletvekillerimizle yaptığımız değerlendirme toplantılarımıza devam etmeye başladık. AK Parti'nin istişare kültürü olarak gördüğüm bu toplantılarda söz alan arkadaşlarımız düşüncelerini samimiyetle ifade ediyor. MYK toplantımızda da ifade ettim. Türkiye 2023'e yürüdükçe partimiz ve ülkemize yönelik saldırıların artacağı anlaşılıyor. Muhalefet ve onunla yol yürüyen partiler buna ortak olmaktalar. Her dönemde iktidar ile muhalefet arasında görüş ayrılıkları yaşanmıştır. Ama bu kez karşımızda bambaşka bir fotoğraf var.

KLİNİK BİR VAKA SÖZ KONUSU

CHP'nin dışarıdan aldığı sözleri biz söylemiyoruz, bizzat kendileri ikrar ediyorlar. Kıyılarımız nasıl müsilajın tehdidi altında oksjensiz kalma riski ile karşı karşıyaysa milli her adımı yok etmeye çalışan siyaseti kirleten bir müsilajla da karşı karşıyayız. CHP'nin başını çektiği bu siyasi müsilaj her türlü yalanı, sosyal medya ağı ile milletimizin üzerine adeta yağmur gibi yağdırmaktadır. Burada sehven bilgi verme değil, bilinçli bir iftira, yalan hali, hatta stratejisi yürütülmektedir. Ortada klinik bir vaka söz konusudur.

BUNUN ADI YALAN TERÖRÜ

Türkiye, CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Bunun adı da yalan terörüdür. Bunlara göre Cumhurbaşkanından başlayarak, bakanlarından vekillerine, bürokratından işadamına kadar her kesim taammüden vatanına ihanet etmektedir. Herkes yolsuzluk yapmakta, herkes hırsızdır, herkes satılmıştır. Bizim bunca yalanı büyük bir keyifle ardı ardına sıralayan siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak tek saniyemiz yoktur. Hukuk önünde hesap sorulacak hususların takipçisiyiz. Diğer hususlarda ise CHP Genel Başkanı artık tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur. Hakikat ile bağını bu derece koparmış insana doktorlar herhalde bir teşhis koyacaktır. Bize düşen Allah şifa versin demektir.



iŞTE iZMiR'iN iÇLER ACISI HALi



Başkan Erdoğan'ın hizmet etmeme siyasetine örnek gösterdiği İzmir'de vatandaşlar yıllardır Körfez'de kirliliğin neden olduğu kötü kokuya maruz kalıyor.



İzmirliler her yağmurda yetersiz altyapının kurbanı oluyor. Birçok bölgede ev ve işyerleri sular altında kalıyor.



Kentin her geçen yıl artan nüfusuna rağmen, alternatif yollar geliştirilmediği için trafik gün geçtikçe içinden çıkılmaz hale geliyor.



BUNLAR DEVLET DEĞİL ZİLLET

AK Parti olarak ülkeyi 19 yıldır hizmet siyaseti ile yönettiklerini söyleyen Erdoğan, "Bunlar iktidarlarını yıkım siyaseti üzerine bina etmeye kalkıyorlar. Yıkım siyaseti CHP'nin genlerinde var. Bu ülkede yapılan ne kadar baraj, yol, havalimanı varsa CHP hepsinin önünü kesmeye çalışmıştır. Kanal İstanbul için aynı takozluğu yapmaya çalışıyorlar. Yatırımlarını çekmeye uğraştığımız ülkeye parmak sallıyorlar. Kredi verecek olursanız ödemeyiz diyorlar. Hayal bile değil bunların iktidar olma süreci. Karşımızda sadece mızıkçı çocuklar gibi 'yaptırmayız' diyorlar. Türkiye bugüne kadar bunca esere nasıl CHP'ye rağmen sahip olmuşsa Kanal İstanbul'a da aynı şekilde kavuşacak. Kanalın kazısına süratle başlıyoruz. Bunlar sadece dedikodu üretsinler, yalan üretsinler, yalan terörü ile de milleti aldatmaya çalışsınlar" ifadelerini kullandı.



TEPEDEN TIRNAĞA HEPSİ YALAN

CHP'NİN başındaki zatın üniversite sınavı arefesindeki ihanetinin bile örnek olarak yeterli olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp fakültesine gireceği yalanını utanmadan, 2 milyon 600 bin öğrenciye ve ailelerine saygı duymadan tekrarlayacak kadar alçalabilen bir kafa bulunuyor. Bu ne densizliktir. Bu ne terbiyesizliktir. Tepeden tırnağa yalan. Bu sadece askeri öğrencilerle ilgili yapılan bir anlaşma. Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin tepeden tırnağa hepsi yalan. Böyle bir siyasetçi ne geldi, ne de gelecek. Meydanı bu yalan tüccarlarına bırakmayacağız. Bıkmadan usanmadan millete gerçekleri anlatacağız."



SEÇİMİN TARİHİ 2023'TÜR

ERKEN seçim çığırtkanlarına da tepki gösteren Erdoğan, "6 ay sonra erken seçim var biliyorsunuz değil mi? Bay Kemal öyle diyor. O diyorsa doğrudur. Bunlar adeta yalan makinesidir. Bu şekilde de bu yola devam edecekler. Bir şeyi bilmeleri gerekiyor. Haziran 2023, Türkiye'nin seçim takvimidir. Cumhur İttifakı olarak ilan ettiğimiz tarih budur. Siyaset ciddiyet ister. Kimse belediyelerden atılmayacak dediler. Peki, o günden bugüne belediyelerden personeller atılmaya başlandı mı? AK Partili olduğu zaman kapıya koyuyorlar. Bunun için girmedik ev, dokunmadık yürek, kazanmadık gönül bırakmayacağız diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz" dedi.