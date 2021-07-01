Kılıçdaroğlu’nun yüzde 5 kabusu

BÜLENT ERANDAÇ

Bir Gülbenkyan vardı. "Bay yüzde 5' olarak meşhur olmuştu. 1'in Dünya Savaşı'yla birlikte Emperyalist İngilizler Osmanlı petrol bölgelerine çökerken, kurdukları şirkete petrolde İngiliz ajanlığı yapan Kalust Sarkis Gülbenkyan'a, yüzde 5'lik hisse vermişlerdi. Baba Gülbenkyan ile birlikte oğul Nubar da petrol ticaretinin önemli aktörü olmuştu. Baba ve oğul Gülbenkyanlar, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkardığı yurt dışındaki vatandaşların ülkeye dönme kararına uymamışlar, yurt dışında kalmışlardı. Yüzde 5 hissesi sayesinde her yıl gelen parayla tatlı hayatını sürdüren Gülbenkyanlar, koleksiyonunun önemli bir kısmını da Londra'daki British Museum ve National Gallery'e bağışlamışlardı. Ve tarihe BAY YÜZDE 5 olarak geçmişlerdi.



SEÇİM KANUNU TASARISI

Bu yüzde 5 konusu başka. Cumhur İttifakı'nın seçim kanunu değiştiren tasarısı tamamlandı. Yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 5'e iniyor. Bu yüzde 5, Kemal Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırmış durumda. Kılıçdaroğlu, rüyalarında yüzde 5 kabusu görüyor. Çünkü, seçim barajının yüzde 5'e indirilmesi halinde, CHP'ye yüzde 10 barajı yüzünden mahkum olan, CHP çatısı altında seçime girerek milletvekili çıkarmak sevdasında bulunan Millet İttifakı dağılma durumuna girecek. CHP-HDP aşkından çok rahatsız olan İYİ Parti ve Saadet Partisi, yüzde 5 seçim barajını tek başlarına aşma imkanı bulabilecekler. AK Parti'nin oylarını tırtıklamak için kurulan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan partileri de, CHP'ye mahkum olmayıp, yüzde 5 barajını daha kolay aşacaklarını düşünecekler. Yüzde 5 seçim barajı bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nı bir arada tutmasını zorlaştıracak, diğer yandan ÜÇÜNCÜ İTTİFAK kuruluşu hızlanacak. Kılıçdaroğlu'nun yüzde 5 kabusunun derinliğinde neler var?



İKİ MUHTEMEL GELİŞME VAR

CHP-HDP aşkından Saadet Partisi rahatsız. İki gelişmeden bahsediliyor. 1) Oğuzgan Asiltürk'ün hareketi ile Saadet olağanüstü kongreye gidecek. Temel Karamollaoğlu görevden alınacak. Yeni kadro Cumhur İttifakı'na katılacak. 2) Seçim barajı yüzde 5'e ineceği

için, üçlü ittifak yapmak Ali Baba-can ve Ahmet Davutoğlu partilerine bekleneni veremiyor. SP Genel Başkanı Karamollaoğlu da bunların AK Parti'den yüzde 30 oranında oy koparmalarını beklediklerini ama umulanı veremediklerini itiraf etti.İYİ PARTİ içinde CHP-HDP ile seçime girsin, biz uzak duralım. Üçüncü ittifak ile yola devam edelim. İYİ Parti'nin oyu yüzde 10'lar civarında olduğundan, "CHP'ye muhtaç değiliz, gerekirse tek başımıza seçime gireriz, yüzde 5'i çok rahat aşarız, baraja takılma şansımız yok" diyorlar.



3. İTTİFAKIN AYAK SESLERİ

Seçim barajının yüzde 5'e düşecek olması CHP'ye muhtaç olmadan seçıme gırme heyecanı Mıllet Ittıfakı'nın çatlamasına doğru gıdıyor. Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi'nin üçlü ittifa-kı kulıslerı artmış durumda. Ali Babacan'ın, 'Yüzde 5'i aşarız. Ben de Cumhurbaşkanı adayı olurum' düşüncesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyun planını bozmuş görünüyor. Seçim barajı yüzde 5 olursa, İYİ Parti, CHP-HDP aşkının ızdırabın-dan kurtulma imkanı bulabilir. CHP ile ittifaka ihtiyacı kalmayacak.



KEMAL BEY'İN İKİNCİ KABUSU

Yüzde 5 seçim barajı, CHP'ye muhtaç olmayacak diğer partilerin de ORTAK CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKARILMASI planlarını bozuyor. Nitekim, CHP-HDP aşkından kaçacak İYİ Parti, tek başına seçime girme kararı aldığı taktirde, Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarma şansına sahip olacak. Halbuki, şu anda Meral Hanım'ın kaderi Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde. Hatta daha ileri giderek, Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olması yolunda CHP Polit bürosunun çığlıkları Meral Hanım'ı ve İYİ Partilileri rahatsız ediyor. Akşener ve Ali Babacan, Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıktıkları taktirde, Kılıçdaroğlu'nun ortak aday planı bozulmuş olacak. O zaman herkes tek tek kendi adayını çıkarma ve seçimi ikinci tura götürme hayali görmeye başlayacak. Yüzde 5 formülü, bu hayalin de kolay kolay gerçekleşmesine imkan vermeyecek.



SONUÇ: PEKİ SİZ NE VERDİNİZ?

Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüzde 5 kabusu sardı. Uykuları kaçıyordu, şimdi karar kara düşünecek duruma düştü. Millet İttifakı zaten CHP-HDP aşkından zora girmişti. Şimdi yüzde 5 formülü, CHP'ye muhtaç duruma kalmış partilerin rahatlıkla hareket etmesine yol açacak. Evet. Kemal Bey. Durumunuz iyi değil. Panik halinize derin ABD-Avrupa çare bulabilir mi göreceğiz. Önceki günlerde, 'Avrupa bana söz verdi, Suriyelilere çok yardım edecek, evlerine göndereceğiz' demiştiniz. Peki siz AVRUPA'YA NE SÖZÜ VERDİNİZ?

Çünkü biliyoruz ki, Avrupa işine gelmeyene zırnık vermez...