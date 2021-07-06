4’üncü Yargı Paketi mesaisi

Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı hale getirilecek. İdari yargı mercilerince verilen nihai kararlar, gerekçesiyle birlikte en geç 30 gün içinde yazılacak.

HAYVAN HAKLARI

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda bugün uzun bir süredir beklenen ve geçen hafta Meclis'e sunulan hayvan hakları ile ilgili düzenlemenin görüşmelerine de başlanacak. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ise perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek'in, "Sanayi politikaları ve kamu satın alımları, dünyada ve Türkiye'de mevcut durum ve Türkiye için öneriler" başlıklı sunumunu dinleyecek. Dijital Mecralar Komisyonunun perşembe günkü toplantısında AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı sunum yapacak. Bu hafta araştırma komisyonları da çalışmalarını sürdürecek. Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, bugün ve yarın yapacağı toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çok sayıda yetkilinin sunumlarını dinleyecek.