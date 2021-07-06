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Haberler Politika Korkmaz’ın Avusturya’daki tutukluluk hali sürecek

Korkmaz’ın ’daki tutukluluk hali sürecek

Korkmaz’ın Avusturya’daki tutukluluk hali sürecek

6.7.2021

Avusturya'daki Wels Bölge Mahkemesi, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin 5 Ağustos'a kadar devam etmesine hükmetti. Korkmaz'ın Avukatı Prof. Dr. Murat Volkan Dülger, müvekkilinin tutukluluk halinin uzatıldığını, 5 Ağustos'a kadar tutuklu kalacağını, yine aynı tarihte 3. davanın görüleceğini söyledi. Bundan sonraki duruşmaların da kapalı olacağını belirten Dülger, Korkmaz'ın isteğinin Türkiye'ye iade edilmek ve ailesinin yanına dönmek olduğunu da yineledi.

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