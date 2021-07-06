Korkmaz’ın Avusturya’daki tutukluluk hali sürecek

Avusturya'daki Wels Bölge Mahkemesi, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin 5 Ağustos'a kadar devam etmesine hükmetti. Korkmaz'ın Avukatı Prof. Dr. Murat Volkan Dülger, müvekkilinin tutukluluk halinin uzatıldığını, 5 Ağustos'a kadar tutuklu kalacağını, yine aynı tarihte 3. davanın görüleceğini söyledi. Bundan sonraki duruşmaların da kapalı olacağını belirten Dülger, Korkmaz'ın isteğinin Türkiye'ye iade edilmek ve ailesinin yanına dönmek olduğunu da yineledi.