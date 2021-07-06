Vatandaşın refahı için vergi yükünü azalttık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni topladı. 16.00'da başlayan toplantı üç buçuk saat sürdü. Bakanlar, kendi alanları ile ilgili sunum yaparken, 1 Temmuz itibarıyla başlayan normalleşme sonrası son durum da ele alındı. Toplantının ardından Başkan Erdoğan özetle şunları söyledi: Bütçeden de çeşitli fonlardan sunduğumuz doğrudan desteklerin tutarı 150 milyar lirayı aşmış durumda. Yıl sonuna kadar bu tutarın 196 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz. Kullandırılan ve tüm ertelenen krediler ile vergi ve sosyal güvenlik primleri yoluyla da 524 milyar liralık bir kaynağı harekete geçirdik. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşımızdan çalışanımıza, üreticimize, yatırımcımıza kadar kimseyi yalnız bırakmadık. Tarım desteğinde toplam desteğin 15 milyar lirasını ilk 6 ayda üreticilerimizin hesaplarına yatırdık.

2021'E OLDUKÇA İYİ BAŞLADIK

Her alanda aynı tutarlı ve kararlı yaklaşımı sergiliyoruz. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde dünya küçülürken, AB ülkeleri küçülürken, biz 2020 yılını büyüme ile kapattık. Hamdolsun 2021'e de oldukça iyi başladık. İlk çeyrekte yüzde 7'lik bir büyüme yaşadık.

KDV ORANI EN DÜŞÜK 2. ÜLKEYİZ

Akaryakıtta ÖTV indirimleri ile fiyat yükselmesini engelledik. Tüm sektörlerde vergi indirimleri ile enflasyonla mücadeleyi destekledik. Birileri vergilerin yüksek olduğunu söyliyor. OECD ülkelerine baktığımızda bunun yalan olduğunu görüyoruz. OECD ülkeleri arasında KDV oranı en düşük ikinci ülkeyiz. Kurumlar vergisini 2023'ten itibaren yüzde 20 seviyesine indiriyoruz. Bu ülkede kurumlar vergisi oranı biz geldiğimizde yüzde 33'tü. Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay karşılıyoruz.

BASİT USUL ARTIK VERGİ DIŞI

Asgari geçim indirimi uygulaması getirerek çalışan kesimin vergi yükünü önemi oranda düşürdük. Son olarak, ekonomi reform programımız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançlarını vergi dışında bırakıyoruz.



ORHAN INANDI YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

"BU devlete ve millete pusu kuran, ihanet eden hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz" diyen Başkan Erdoğan, yurt dışındaki pek çok ülkeden 100'ün üzerinde terör zanlısının Türkiye'ye getirildiğini söyledi. Başkan Erdoğan, "FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı da yakalanarak Türkiye'ye getirilmiştir" bilgisini paylaştı.



EMEKLİYE BAYRAM ÖNCESİ ZAMLI MAAS

EMEKLİLERİN aylık ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesi ödeyeceklerini dile getiren Başkan Erdoğan, şunları söyledi: "Zamlı maaş ve ikramiyeleri bayram öncesi vereceğiz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere 38 milyar lira ödeme gerçekleştireceğiz."



'SUYUMUZU KORUMAK VATANI KORUMAKTIR'

Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni, Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Burada yaptığı konuşmada 4 farklı şehre kazandırdıkları 5 eseri hizmete aldıklarını hatırlatan Başkan Erdoğan, Toplam yatırım tutarı 1 milyar 470 milyon olan tüm tesislerin bu şehirlerde yaşayan kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.



'SU KANUNU HAZIRLIYORUZ'

Su yatırımlarına ağırlık verdiklerini dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, "Toplam 277 milyar liralık yatırımla 600 adet barajı, 423 adet göleti, 590 adet hidroelektrik santralini, 1457 adet sulama tesisini, 262 adet içme suyu tesisini hizmete alarak bu alanda adeta destan yazdık. Son 3 yılda su alanında 41 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.



45 MİLYON KİŞİYE İÇME SUYU

Toplam bin tesisi tamamladıklarını söyleyen Erdoğan, "Son 19 yılda 262 adet tesis ile 45 milyon kişiye ilave içme suyu sağladık. Su depolama kapasitemizi 177.2 milyar metreküpe yükselttik. Denizin içinden askıda borularla Kıbrıs'a içme suyu götürdük. HES projelerinde kamu özel sektör işbirliği sayesinde devletin sırtından 60 milyar dolar tutarında bir yatırım yükünü kaldırdık. 44 milyar kilovatsaat elektrik üretim kapasitesini 108 milyar kilovat saate çıkardık. 26 adet yeraltı barajı inşa ettik. 2023 yılına kadar tamamlanan yer altı barajı sayısını 150'ye yükselteceğiz. Hedeflere daha hızlı ulaşmak ve su yönetimindeki çatışmalarını önlemek amacıyla Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibari ile hiçbir fark görmüyoruz. Su medeniyettir, su hayattır" diye konuştu.