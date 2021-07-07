‘Güneş değil para toplayan oportünist’

MÜZİSYEN, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli'nin CHP'nin eski lideri Deniz Baykal'ı hedef alan sözlerine İzmir'den de sert bir tepki geldi. Uzun yıllar Baykal'la siyaset yapan ve Livaneli'yi de yakından tanıyan CHP İzmir İl eski Başkanı Kemal Karataş, "Baykal solcu muydu! Hiçbir alakası yok. Tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır Baykal" dedi.

DİZAYN ETMEK İSTİYORLAR

"Baykal DYP'de, ANAP'ta, DP'de de görev yapabilirdi ve çok daha başarılı olurdu" ifadelerini kullanan Karataş, "Deniz Baykal Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. CHP'nin Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şart" sözlerine yanıt verdi. Karataş, Livaneli için "Güneş topla benim için derken kendi için para toplayan, o dönem kuşağından para kazanan bir oportünisttir" ifadesini kullandı. Sosyal medya hesabında "Zülfü Livaneli'nin isteyenler, emperyalistler ve onların yerli işbirlikçileri anlamışlardır ki, Türkiye ulusalcılarını tasfiye etmeden, ortadan kaldırmadan Türkiye'yi istedikleri biçime ve şekle, yeni bir sömürü biçimine sokamayacaklar ve teslim alamayacaklar. Bunun için de; ülkedeki ulusalcıların lideri Deniz Baykal'a hasta yatağında saldırarak O'nun nezdinde; ulusalcıları ortadan kaldırmaya yönelik planlı bir hareket başlattılar. Bunun ilk sözcülüğünü de sözde aydın, yazar Zülfü Livaneli'ye yaptırıyorlar" dedi.

NE SOLCU NE DE DEVRİMCİ

"BİLİNMELİDİR ki bu bir projedir... Yeni bir projedir..." diyen Karataş, "Dikkat ederseniz özellikle ülkenin kurucularından İsmet İnönü'den Bülent Ecevit'e, Erdal İnönü'ye, Deniz tutmak için seçildiklerini söyleyebilecek kadar küstahlaşan ve terbiyesizleşen Zülfü Livaneli, şimdilik bir Atatürk'e söz edememiştir... Zülfü Livaneli ne bir solcudur, ne bir aydındır ne bir yurtseverdir, ne de bir devrimcidir" ifadelerini kullandı. Zülfü Livaneli'nin 68 kuşağını sözde umut, sözde barış, sözde kardeşlik, sözde demokrasi ve sözde özgürlük şarkılarıyla aldattığını ifade eden Karataş, Livaneli için "Güneş topla benim için derken kendi için para toplayan, o dönem kuşağından para kazanan bir oportünisttir. İşte o tanınmışlığıyla şimdi Zülfü Livaneli, Türkiye'yi yeniden dizayn etmek isteyen emperyalistlerin ve onun yerli işbirlikçilerinin sözcüsüdür. Bu sefer yurtseverler, ulusalcılar, Atatürkçüler bu oyuna gelmeyecektir" diye konuştu.

SİYASİLERDEN ARKA ARKAYA TEPKİ

ZÜLFÜ Livaneli'nin sözlerine Baykal'la birlikte siyaset yapan Mehmet Sevigen ve Yılmaz Ateş tepki göstermişti. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da, "Babam konuları değerlendiriyor, sonrasında bir bilgilendirme olacak" demişti. Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de, Livaneli'nin 'insanlık suçu' işlediğini savundu. Sarıgül, "Livaneli'nin etnik köken söylemeleri, kesinlikle ırkçılıktır, insanlık suçudur, kutuplaştırıcıdır, ayrıştırıcıdır" dedi. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise, bu konuya sessiz kalan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Yayman, "Sayın Kılıçdaroğlu seversin sevmezsin ama Baykal'ın hukukunu korumak sana düşmez mi? Niye çıkıp bir söz söylemiyorsun? Çünkü sen yalancısın, gayri millisin" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ