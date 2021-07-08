Türkiye’yi yeniden dizayn etmek istiyorlar

Müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli'nin CHP eski lideri Deniz Baykal'a yönelik ithamlarının ardından yeni bir bomba patladı. Daha önce "Atatürk Kemalist değildi" şeklinde paylaşımlar yaptığı ortaya çıkan Livaneli, önceki akşam katıldığı TV programında da "Atatürk solcu değildi" dedi. CHP'nin İzmir eski il başkanı Kemal Karataş, arkasında dış güçlerin yer aldığı yeni bir planla Türkiye'nin CHP ve HDP işbirliği üzerinden yeniden dizayn edilmek istendiğini, Livaneli'ye de bunun sözcülük görevinin verildiğini söyledi. Karataş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Livaneli'ye gerekli tepkiyi göstermeyerek bunun bir parçası olduğunu gösterdiğini söyledi.

"ATATÜRK'E DİL UZATMIŞ"

Livaneli'nin 13 Mart'ta "Mustafa Kemal 'Kemalist' değildi. Nasıl din ve milliyetçilik kavramları sömürüldüyse ölümünden sonra o da sömürüldü" şeklinde bir tweeti ortaya çıktı. Bu ifadelere Kemal Karataş'tan sert tepki gelmişti. Önceki günkü yazısında "Küstahlaşan ve terbiyesizleşen Zülfü Livaneli şimdilik bir Atatürk'e söz edememiştir" diye yazdığını hatırlatan Karataş, "Ancak yanılmışım. Atatürk'e de dil uzatmış... Bu ukala, kendini aydın, yazar, sanatçı sanan Ömer Zülfü Livaneli efendi... Züppe. Emperyalizme diz çöktürmüş, yedi düvelden ülkesini kurtarmış, yepyeni bir ulus yaratmış, yeni bir çağdaş devlet kurmuş, devrimci bir Mustafa Kemal Atatürk'e bile dil uzatmaya cesaret edebilen Livaneli efendiye İsmet Paşa'nın bir sözüyle cevap vermeliyim. 'Hiç bir ülke yoktur ki, kendi içerisinde bizim kadar hain yetiştirebilsin.' Sen işte busun Zülfü Livaneli" ifadelerini kullandı.

'ONUN İPLİĞİ PAZARA ÇIKTI'

Bu arada Livaneli, önceki akşam katıldığı TV programında ise, "Atatürk'ü solcu olarak tanımlar mıydınız?" sorusu üzerine "Değildi tabii. Tam kuzeyde bir bolşevizm vardı, o bolşevizmden de kurtulmak istiyor. Ama Kurtuluş Savaşı'nda da onlardan yardım almıştır. İyi ilişkisi vardı, çok önemli bir şey yaptı ama solcu değildi. Milli burjuva yaratıp öyle kalkınmaya ve karma iktisadi teşekküllere inanan bir insandı" diye konuştu. Karataş'tan bu sözlere de tepki geldi. "Atatürk, emperyalizme karşı yedi düvelle mücadele etmiş, devrimler yapmış, yeni bir ulus yaratmış. Atatürk solcu değil-se kimdir solcu?" diyen Karataş, "Livaneli'nin derdi Atatürk'e çatmak. Cumhuriyet'le kendi-ne göre kavgalı. HDP'ye mesaj vermek, Kemal Kılıçdaroğlu ile bunları buluşturmak istiyor. Hem karışmıyorum diyor hem de etmediği laf da yok. O bir projenin sözcüsü. CHP ve HDP üzerinden Türkiye'nin yapısı-nı değiştirecek bir strateji peşin-deler. Kılıçdaroğlu da buna toz kondurmuyor. Bu belli ki bunlar bir planın sonucu. HDP-CHP işbirliğini daha ileri noktaya taşı-yacaklar. HDP ve CHP üzerin-den Türkiye'yi yeniden dizayn etmek istiyorlar. Livaneli bura-da sözcülüğe soyundu-rulmuş bir entel. Ama onun da ipliği pazara çıktı" diye konuştu.



'YENİ BİR PLAN PEŞİNDESİNİZ'

ZÜLFÜ Livaneli'nin genel başkanlık yapmış İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Erdal İnönü ve Deniz Baykal'ı solcu saymadığını ifade eden Kemal Karataş, "Tipik bir sağcı... Ankara politikacısı bunlar diyor... Kılıçdaroğlu da 'Partimizde genel başkanlık yapmış herkesin başımızın üstünde yeri var' diyerek olayı geçiştiriyor. Olmadı Kılıçdaroğlu... Olmadı! Bu konuyu böyle geçiştiremezsin... Ona 'Haddini aşma Zülfü Livaneli' diyecek bir kaç kelamın yok mu? İsmet Paşa'yı anlatacak, Bülent Ecevit'ten söz edecek, Erdal İnönü'yü tarif edecek, Deniz Baykal'ı konuşacak, onlarla gururlanacak birer cümlen de mi yok? Sen bu tavrınla Zülfü Livaneli'ye arka çıkıyorsun. Belli ki yeni bir hesap ve proje peşindesiniz" dedi.