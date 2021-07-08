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Haberler Politika “Yıl sonunda bin hakim ve savcı alımı yapacağız”

“Yıl sonunda bin hakim ve savcı alımı yapacağız”

“Yıl sonunda bin hakim ve savcı alımı yapacağız”

8.7.2021

ADALET Bakanı Abdulhamid Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 2020-2021 akademik yılı mezuniyet törenine katıldı. Mezuniyet törenine Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ile bazı yüksek yargı mensupları da katıldı. Mezun olan öğrencilere bir müjde veren Bakan Gül, "Yıl sonunda bin kişi hukuk fakültesi mezunlarından, yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak" dedi.

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