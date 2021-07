Baykal’a ateş emrini Zülfü’ye kim verdi?

BÜLENT ERANDAÇ



Baykal bir kaset operasyonu ile CHP Genel Başkanlığı görevini bırakıp yerine Kemal Kılıçdaroğlu geleli yıllar oldu. Felç geçirmiş, etkili siyaseten elini ayağını çekmiş, CHP içinde herhangi bir sorun yaratma kabiliyeti ortadan kalkmış Deniz Baykal'a, Derin Avrupa'dan sufleler almasıyla tanınan Zülfü Livaneli'nin birden bire ateş etmesinin önemli bir sebebi var. Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal'ı birden bire gündeme taşımasının, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile bire bir ilişkisini bulunuyor. Zülfü Livaneli sahneye sürülmüştür.



YENİ ELEMANLAR KATILIYOR

Derin Almanya'nın çok iyi bildiği bir sahte bayrak operasyonu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli tarlasını temizleme çalışmasına Derin Avrupa yeni elemanlar katmaktadır. Zülfü Livaneli'ye Deniz Baykal'a ateş emri verenlerin ne yapmak istediklerini daha geniş açıdan analiz edelim. Tekrar edelim. Zülfü Livaneli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Derin Avrupalı dostları tarafından sahneye sürülmüştür. Kılıçdaroğlu'nun önünü açmaya yöneliktir. Diğer taraftan da Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını önleme, İYİ Parti'nin Akşener direncini kırmak istenmektedir.



ÇOK ÇOK ÖNEMLİ HATIRLATMA

23 HAZİRAN 2021 tarihinde, Kemal Kılıçdaroğlu durduk yere tuhaf bir açıklama yaptı. "Avrupa Birliği bana söz verdi. İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi Suriyelileri Suriye'ye göndermek olacaktır. Kim finanse edecek? Avrupa Birliği'nden alacağız, bana söz verdiler" ifadelerini kullanmıştı. Allah Allah! Kemal Kılıçdaroğlu daha adaylığı kesinleşmemiş. Aziz Milletimiz ona oy vermez, daha seçilmemiş. Herhangi bir şekilde ülke yönetiminde söz sahibi değil ama olası iktidarı, AB ile bugünden onlarla masaya oturmuş. Biz biliyoruz ki bu Avrupa Birliği, bir şey almadan hiçbir şey vermez. AB bugünden Kemal Kılıçdaroğlu'na neden söz veriyor? Karşılığında Kılıçdaroğlu Avrupa'ya ne sözü vermiş olabilir? Evet. Başta Almanya olmak üzere Derin Avrupa, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Ve derin Almanya, Kılıçdaroğlu'nun kasetle göreve gelmesi, FETÖ ve HDP aşkıyla kirlenmiş tarlasını temizlemek üzere Zülfü Livaneli'ye Deniz Baykal'a ateş ettirerek, son derece hesaplı belli bir amaca yönelik bu operasyona başlamıştır. Solcu olduğu sanılan Zülfü Livaneli'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu cilalamasının bir sebebi de, şu anda kamuoyunda Kılıçdaroğlu'ndan daha yüksek destek gören İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylığını önlemek istemeleri.

BİR HATIRLATMA DAHA

NATO ve New York para baronlarının ağı içinde bulunmuş meşhur iş adamı İzhak Alaton; Baykal'ın derin ABD aparatı FETÖ'nün kasetiyle devrilmesi, yerine de DERİN İSTANBUL BARONLARI tarafından Kılıçdaroğlu'nun getirilmesinden sonra 27 Mayıs 2010 tarihli Zaman Gazetesi'ne konuşmuştu: CHP'ye en büyük kötülüğü Baykal yaptı! Derin Avrupa-İshak Alaton-Zülfü Livaneli çizgisi, Baykal'dan Milliyetçi, Millici çizgide olduğu için rahatsızlar. Derin Amerika ve Avrupa, Kemal Klıçdaroğlu'ndan memnun. Hatta Kılıçdaroğlu'nun kazanması için yanına HDP(PKK), FETÖ, IYİ Parti, Saadet, DP'yi de taktılar. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı Başkan Erdoğan'ın oylarını tırtıklasın diye kopardılar. Evet. Baykal'ın yerine getirdikleri Kılıçdaroğlu, şimdilerde Amerika ve Avrupa'yı çok seven Livaneli'nin de umudu durumunda.



MERAL AKŞENER'İ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK İÇİN YAPIYORLAR

DENİZ Baykal'ı kötüleyerek Kılıçdaroğlu'nun farkını ortaya çıkarmak, kasetleri meşrulaştırmak ve toplumsal bilinçaltına da "İşte ideal Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" mesajı zerk etmek istenmektedir. Dikkat ediniz. CHP ile İYİ Parti, ortak aday için henüz karar almadı. Durum böyle iken, CHP Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Kılıçdaroğlu'nun polit bürosu ve paydaşları, yandaşları, dostları, İYİ Parti-Meral Akşener'i köşeye sıkıştırmak amacıyla KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI POMPALAMAYA BAŞLADILAR. "Nasıl olsa İYİ Parti ve HDP'nin oyu Erdoğan karşısında mecburen birleşir, Kemal Kılıçdaroğlu'nu cilalayalım" diyerek harekete geçildi. Bunu desteklemek üzere, Zülfü Livaneli'nin de, 'Deniz Baykal'ın Kürt ve Alevi seçmenlerle arası iyi değil' şeklinde sübliminal mesajlar vermesini sağladılar. Kemal Klıçdaroğlu'nu, Amerika aparatı HDP çok seviyor mesajları vermesi dikkat çekicidir.



SONUÇ

Derin Avrupa sufle veriyor. Zülfü Livaneli'de, "Kılıçdaroğlu'nun ve DP'nin sağduyulu siyaseti, Türkiye'ye 2019 yılında tarihi bir adım attırdı" diyor! ABD Başkanı Biden'ın, CHP omurgası üzerine kurguladığı Muhalefete İktidar vaat ettiğini asla unutmayalım. Livaneli'nin de Deniz Baykal'a ateş etmesi aynı proje içindedir. Milli Politika izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirerek, Türkiye'ye Amerikancı bir iktidarı (CHP ve dostları) getirmek için her delikten çıkıyorlar, ateş ediyorlar, 2023'e kadar daha yüksek miktarda ateş etmek için mühimmat topluyorlar. ANCAK DERİN ABD-AVRUPA "CHP

TİTANİK GEMİSİ"NİN BUZ DAĞINA

ÇARPMASINA AZ KALDI...