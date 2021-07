‘Yurt dışındaki altınları getirip güçlendik’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisini değerlendirdi ve gündemdeki konulara değindi. "Kendi değerlerine saygılı, hayallerini gerçekleştirmek için çalışan herkesin yanında yer alan milletimiz canı pahasına bizim de yanımızda yer almıştır" diyen Erdoğan, "İktidara geldiğimizde milletimiz ne istiyor, ne bekliyorsa onu yapacağız demiştik. Yalnızca milletimize güvendik, milletimizden destek bekledik. Son 8 yıldır, ülkemizle birlikte partimizin ve şahsımızın da yaşadığı kesintisiz saldırı sürecinden milletimizden aldığımız destekle dimdik çıkmayı başardık. Fitili ilk Gezi olaylarıyla ateşlediler. Sonra işi ülkemizin tüm kalkınma projelerinin durdurulması, milli politikalardan vazgeçilmesine kadar götürdüler. Biz buradaki oyunu gördük ve kararlı bir duruş sergileyerek bu oyunu bozduk. Ardından FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasını devreye soktular. Bu kumpası da milletimizle boşa çıkardık. CHP'nin borazanlığını yaptığı bu süreci seçimlerde kullanmaya çalıştılar. Çevirmedik fırıldak kalmadı. Milletimizin dirayeti ve kararlığıyla her iki seçimde de hüsrana uğradılar. Sonra PKK sahne aldı. Masum insanları canlı kalkan olarak kullanarak kendilerince bir senaryo uygulamak istediler. Milletimizle omuz omuza vererek teröristleri açtıkları kuyulara gömdük. Sınırlarımız içinde başaramadıkları tezgahı sınır ötesinde kurmaya kalktılar. DEAŞ'ından PKK/PYD'sine kadar bulundukları yerde tepelerine bindik ve sınırlarımızı güvenli hale getirdik" dedi.

'HAZIRLIĞIMIZI YAPMIŞTIK'

Karanlık güçlerin Türkiye'ye diz çöktürme, milleti pes ettirme gayretlerinin sona ermediğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Bu defa daha sinsi yol ve yöntemler denemeye başladılar. Kur üzerinden faizleri ve enflasyonu yükselterek ülkemizi ekonomik krizlerin altında ezmek için atağa kalktılar. Yurt dışındaki altınlarımızın tamamını ülkemize getirmek, döviz rezervlerimizi güçlendirmek suretiyle hazırlıklarımızı önceden yapmıştık. Hamdolsun bu süreci de en az hasarla atlattık. Devletimizin tüm imkanlarını milletimizin emrine vererek en az mağduriyet ve en çok kazançla bu sürecin geride kalmasını sağladık. Salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere bakarak ilave destek adımları da atabiliriz" diye konuştu.



AKŞENER'E TARİFELİ UÇAK TEPKİSİ

BAŞKAN Erdoğan, konuşmasında kendisini uçaklar konusunda eleştiren İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de cevap verdi. "Biz istikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz" diyen Erdoğan, "Gelince uçakları satacakmış. Senden öncekiler de bunları söyledi. Devlet yönetmenin ne anlama geldiğinden haberin yok. Uçakları satınca devleti yönetmiş mi oluyorsun. Dünyayı dolaşacaksın. Neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Sen bu kafayla daha çok gidersin. Millet ittifakının diğer üyeleri de bunlardan farklı değil" dedi.



"ÇALIŞMALARI GENEL MERKEZ'E TEK TEK RAPORLAYACAĞIZ"

PARTİ teşkilatına seslenen Başkan Erdoğan, Meclis'in araya gireceğini hatırlatarak, "Hepimiz meydanlarda olacağız. Arazide yapacağımız çalışmaların raporlarını Genel Merkez'e kesinlikle raporlayacağız. Grup başkanvekillerine raporlayacağız. Hangi arkadaşlarımız ne kadar çalışma yaptı, nasıl çalışma yaptı. Bunları sizlerden alacağız. Turistik seyahat olarak illerimize gideceksek nafile" açıklamasını yaptı.



'PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR DEDİKLERİ PROJELER, EN KRİTİK YATIRIMLAR'

BAŞKAN Erdoğan, Kayseri'deki A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri'nde yapılan açılış ile Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslimi ve Stratejik İşbirliği Anlaşmaları Sertifika Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye'yi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımları artırarak devam ettireceklerini kaydeden Erdoğan, "Ülkemiz talep ettiğinde kırk dereden su getirilen silahlar, Suriye'deki teröristlere binlerce tır ve uçak seferiyle teslim edildi. Birilerinin sürekli 'peşkeş çekiyorlar' diyerek karaladığı projeler, esasında Türk savunma sanayinin geleceğine yapılan en kritik yatırımlardır. Sınır ötesi harekatlarımızda, sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için her şeyi yaptı. Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız" dedi.



'2023 KRİTİK BİR VİRAJ'

DÜNYANIN siyasi, diplomatik, askeri olarak en güçlü ülkeleri arasına girmek için 2023 virajının kazasız belasız dönülmesi gerektiğini söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir. Karşımızdakiler de bunun farkındadır. Türkiye'ye diz çöktürememenin öfkesinde olanlar niyetlerini gizleme gereği bile duymuyorlar. Terör örgütlerinden asırlık acılara kadar her konuyu kullananlar seçimler için muhalefete açık çek vermiş gözüküyor. Bu kesimin aktörleri PKK'dan FETÖ'ye tüm terör örgütlerinin, ABD'ye kadar yeminli Türkiye düşmanlarının desteğine mahir olmak için canhıraş bir uğraş içinde. 2023 seçimleri de bu büyük medeniyet ve tarih mücadelesinin çağımızdaki zirvesinden önceki son duraktır. Sizlerden bu vaktin her gününü, her anını en verimli, en dolu şekilde değerlendirmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.