Alkışla gitti alkışla geldi

CHP'de gördüğü baskıdan dolayı istifa eden Koçak'a Memleket Partisi Nazilli İlçe Başkanı Ali Çetinkaya rozeti taktı.

'ZORLAMA YAPTILAR'

Alkış krizinin ardından partisindeki görevinden atılan Uğur Koçak'a kucak açtıklarını dile getiren Çetinkaya, "CHP'liler biz herkesi, her doğruyu alkışlarız çünkü biz demokrasiyi savunan parti ve insanlarız' diyorlar. Ancak, adreslere gönderilen bir belgeyle CHP'ye gönül verenlerin sadece parti görevini değil, kendi hak ve adalet yollarını da sonlandırdılar. Zora girdiklerinde ise, birlikte çekilen fotoğrafları, dayatılmış metinlerle 'kamuoyunda böyle açıklama yapacaksın' diye zorlayarak hep bir kaçış yolu aradılar. Uğur arkadaşımız fikri ve vicdanı hür bir şekilde, kendi isteği doğrultusunda Memleket Partisi çatısı altında yerini almıştır. Memleket ailesine katılan tüm gençlerimiz ile sonuna kadar haksızlıklara göğüs gererek her doğruyu alkışlamaya devam edeceğiz! Biz de seni alkışlıyoruz. Sen bizim Uğur'umuzsun" dedi. Koçak ise, e-devlet yoluyla CHP'den istifa ettiğini kaydederek, "Yeni partim beni göreve layık görürse, en iyi şekilde yapmaya hazırım" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ