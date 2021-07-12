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Haberler Politika Turizmi Teşvik Kanunu Genel Kurul gündeminde

Genel Kurul gündeminde

Turizmi Teşvik Kanunu Genel Kurul gündeminde

12.7.2021

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta Turizmi Teşvik Kanunu'na ilişkin teklifi görüşmeyi planladıklarını belirtti. Turizm sektörünün salgın şartlarında sapasağlam ayakta kalabilmesi için çalıştıklarını söyleyen Turan, "Bu teklifle, turistik tesislerin ve sektörün kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Teklif; özel sektör katılımıyla turizm hizmetleri yönetim birliklerinin kurulması, lüks kampçılığın yasal altyapısının oluşturulması, bürokratik işlemlerin azaltılması gibi düzenlemeler içeriyor" dedi.

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