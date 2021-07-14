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Haberler Politika Başkan Erdoğan'dan Bartın-Kurucaşile Yolu açılışında önemli açıklamalar

'dan - Yolu açılışında önemli açıklamalar

, - Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla iştirak ediyor. Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'dan Bartın-Kurucaşile Yolu açılışında önemli açıklamalar

14.07.2021, 15:33 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021, 15:36

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla iştirak ediyor. Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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