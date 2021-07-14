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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla iştirak ediyor. Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla iştirak ediyor. Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla iştirak ediyor. Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'dan Bartın-Kurucaşile Yolu açılışında önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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