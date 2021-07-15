Milletin gücü o gece galip geldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin ardından 5 yıl geride kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızmış FETÖ mensubu askerlerin başlattığı darbe girişimi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemeyi, Anayasal düzeni ve Parlamenter sistemi yıkarak bir cunta hükümeti kurmayı hedefliyordu. 15 Temmuz gecesi Recep Tayyip Erdo- ğan'a yönelik Yurtta Sulh Konseyi yönetimindeki Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timi üyelerince suikast ve darbe teşebbüsünde bulunuldu.

251 ŞEHİT, 2 BİN 196 GAZİ...

Toplam 251 vatandaşımızın şehit düştüğü, 2 bin 196 vatandaşımızın da gazi olduğu hain darbe girişimi büyük bir mücadele ve direniş ile engellendi. Halkın öncülüğü ve güvenlik güçlerinin desteğiyle FETÖ/ PDY tarafından düzenlenen darbe girişimi saatler içerisinde bertaraf edildi. Darbe girişimi ileri boyutlara ulaşmadan engellendi ancak 15 Temmuz gecesinde onlarca şehit verildi. Vatandaşların tankların önünde dimdik durduğu ve birçok kahramanlık hikayesinin yazıldığı 15 Temmuz'da kahraman Türk milleti, bayrağını bırakmadı.





Halkın öncülüğü ve güvenlik güçlerinin desteğiyle FETÖ/ PDY tarafından düzenlenen darbe girişimi saatler içerisinde bertaraf edildi.



TARİHİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

15 TEMMUZ'un seyrini değiştiren isimlerden biri de Şehit Astsubay Ömer Halisdemir oldu. Şehit Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldürdükten sonra şehit edilmiş ve darbe girişiminin önlenmesinde büyük rol almıştır.