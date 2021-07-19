Derin Amerika’dan CHP ve HDP’ye format

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



CHP ve HDP(PKK)'nın TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNÜ YAPAN Derin Amerika, 2023 seçimlerine adım adım yaklaşılırken, dostlarını (beynini Batı'ya kiralamış Türkleri) hazırlamak için harekete geçti. Derin ABD(CIA, Pentagon-silah ve petrol baronları) özellikle CHP ve HDP(PKK) ya yeni format atma faaliyetlerini hızlandırmış görünüyor. ABD'nin CHP ve HDP'ye yeni format atma konusunda geçen haftalarda iki dikkat çekici olay yaşandı. 1) Zülfü Livaneli'yi sahneye süren derin ABD-Avrupa, Kemal Kılıçdaroğlu'nu cilalamak ve CHP içindeki son Atatürkçülerin sesini kesmek üzere hareketlendi. 2) HDP'nin üç önemli adamını Amerika'ya çağırdılar. Taktik verdiler. HDP(PKK)'ya atılan formatın arka planına bakalım. HDP'nin kapatılması yolunda Anayasa Mahkemesi'nde yargılamanın başlaması öncesinde HDP Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Garo Paylan ve Hişyar Özsoy ABD'de görüşmeler yaptılar. Görüşmelerde HDP kapatılırsa, yeni bir partinin nasıl kurulması gerektiği, CHP ile Cumhurbaşkanı adayı belirleme konusundaki formüllerin ele alındığı belirtiliyor. HDP'nin kapatılması ve önde gelen isimlerin yasaklı hale gelmesi, Selahattin Demirtaş'ın ceza almasından dolayı seçime girme durumunun ortadan kalkması sonucu, 'Yeni yüzlerin belirlenmesi, siyasi eğitimden geçirilmesi konularının enine boyuna konuşulduğu değerlendiriliyor. ABD'li uzmanların attığı formata göre, yeni parti veya kapatılmaması halinde HDP'nin yeni yüzleri, tanınan ekran yüzleri ve Batı'ya beynini kiralamış, HDP hayranı köşe yazarları listelerde yer alacaklar.

İDEOLOJİK TABANI OLMAYAN KUŞAK

Derin ABD-Avrupa'nın sahneye sürdüğü Zülfü Livaneli, eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e ve Deniz Baykal'a güya solcu edasıyla saldırdı. ABD'nin iktidara getirmek için çabaladığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cilalamaya çalıştı. ABD'nin beyin yıkama projelerıne uygun, Ecevit'i Robert Kolej'ne bağlayıp, 'Bu ABD malıdır' dedi, Deniz Baykal'ı, Milliyetçi-ulusalcı olmakla suçlayarak, sahte solculuk numaralarına yattı. CHP seçmen kitlesine format atarak, CHP içinde kalmış son Atatürkçüleri susturmak, sonra HDP ve CHP seçmen tabanını bir araya getirmek üzere tezgahlar çalıştırıldı. Nihayetinde, Kılıçdaroğlu'nu ve HDP'nin çabalarını yer göğe koyamadı. Kılıçdaroğlu'nu ne cilalama ama. Yersen... Derin Amerika, "KILIÇDAROĞ- LU'NUN, FETÖ'NÜN BAYKAL'A

KURDUĞU OPERASYON SONUCU

BAŞA GELMESİNİ ALGI OPERASYONUYLA

UNUTTURMA PEŞİNDE.

Muhakkak, Livaneli gibi yeni bazı isimleri sahneye sürecek.



YAKIN GEÇMİŞİ HATIRLAYALIM

2009 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin koruması altındakı gaddar İsrail'e müthiş bir tokat at

mış, İsrail'in insanları öldürmeyi bildiğini suratlarına çarpmıştı. İşte o günlerden sonra, derin ABD, CHP ve HDP'ye FORMAT ATTI. CHP'nin başına Kılıçdaroğlu'nu, HDP'nin başına Selahattin Demır-taş'ı getirdi. 2013 yılında, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ABD Ankara Büyükelçisi Ricciardone, ABD'ye çok özel bir programla götürdü. CIA ajanları Graham Fulller, Henry Barkey, Türk düşmanı eski Ankara ABD büyükelçileri, FETÖ'nün beyin adamları, Neo-Con ABD'li senatörler, beyin kadroları ile buluşturuldu.(1 Aralık 2013) Kılıçdaroğlu döndükten 10 gün sonra, 17-25 Ara-lık darbe teşebbüsünde bulunuldu. Kılıçdaroğlu'ndan sonra Selahattin Demirtaş'ı ABD'ye götürdüler. Format atıldı. Dönünce Kobani kontrollü kaos planı uygu-landı. 2014 yılında CHP ve HDP(PKK) "Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yaptır-mayacağız" kampanyası yaptı. Derin ABD, CHP ve HDP(PKK)format atmaları sürdürdü. 15 Temmuz 2016 FETÖ darbesi, sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, CHP ile HDP beraber, ABD formatlarına uygun ortak davranış gösterdiler.



SONUÇ: YİNE HÜSRAN OLACAK

Derın Amerika'nın, CHP ve HDP'ye attığı yeni formatları 2023 seçimlerine gidilen süreçte göreceğiz. Hedefteki belli, Başkan Erdoğan'ı devirmek, Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında oluşturulan Millet İttifakı'nı ve AK Parti'den oy tırtıklamak için kopardıkları Davutoğlu-Babacan destekleri ile iktidarı ele geçirmek. YANİ ABD'NİN BEĞENDİĞİ İKTİ- DARI KURMAK. AVUÇLARINI YALAYACAKLAR...