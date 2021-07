Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile bayramlaşma törenine video konferans ile katıldı. Erdoğan, Türkiye'nin salgınla mücadelede başarılı olduğunu, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek bayramın geçirileceğini ifade etti. Erdoğan, "Türkiye yeni varyantların pençesine düşmüş değil" derken, KKTC ziyaretine dair de önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Bizim için Kuzey Kıbrıs ve Günbey Kıbrıs diye bir kavram kalmamıştır. Bizim için bağımsız devletler vardır." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bazı alanlarda yetişmiş iş gücü adeta karaborsaya düşmüş durumda.

Türkiye'nin potansiyelinden, büyüklüğünden habersiz tellalla sürekli tersini söylüyor. 2023 hedeflerine doğru kararlılıkla yürüyoruz.

Ülkemizde artık vesayeti diriltme hayalleri de ekonomi ve demokraside elde ettiğimiz kazanımları geriye götürme çabaları beyhudedir.

Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. Ek tedbirlere gerek kalmadan atlatacağız. Tüm bu gelişmeler istihdamı da olumlu yönde etkiliyor. Gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizin insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirmek için tüm kurumlarımızla yoğun gayret içindeyiz.



KIBRIS ZİYARETİ

Kıbrıs'ta icra ettiğimiz program pek çok bakımdan önemliydi. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statüsünün tanınmasıdır.

MASADAN RUMLAR KAÇTI

1963'ten itibaren Kıbrıs Türklerine katliam dahil her türlü haksızlığı yapan bunlardı. Türkiye'nin gösterdiği iyi niyete rağmen aleyhimize çalışan Rumlardı. Masadan kaçan Rumlardı.

Artık bizim için kuzey-güney Kıbrıs yoktur. Kıbrıs Türk Devleti'nin kısa zamanda geniş bir tanınırlığa kavuşması için her türlü gayreti göstereceğiz.



TEŞKİLATA ÖNEMLİ UYARI

Türkiye'yi demokrasi ve kalkınma hakkından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır. Caddede, sokakta, evde her yerde biz olacağız. Vatandaşlarımızın sevinçli günlerinde de acılı günlerinde de yanlarında yer alacağız. Yarın vatandaşlarımız sandıkta AK Partili olarak sizlerin yaptıklarını ya da yapmadıklarını sandığa yansıtacak. Sizlerin planlı, bilinçli çalışmalarınızla 24 saatin üzerine 24 saat daha ekleyerek bu ağır sorumluluğun üstesinden geleceğinize inanıyorum.

Önümüzdeki 2 yıl boyunca yapacağınız her işin çocuklarımızın ve onların evlatlarının geleceğine yön vereceğini aklımızdan çıkarmamalıyız.



"KARŞIMIZDAKİLERİN YALANLARI SABUN KÖPÜĞÜ GİBİ PATLAYIP GİDİYOR"

İşte bunun için her fırsatta, Cumhur İttifakı'nın gücüne, AK Parti'nin birliği ve beraberliğine sahip çıkmasının vurgusunu yapıyoruz. Normalleşme adımlarına paralel olarak yeniden il ziyaretlerimize başladık. Şu gerçeği sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Her vatandaşımızın elini sıkıyor, gönlünü alıyorsak karşımızdakilerin yalanları sabun köpüğü gibi patlayıp gidiyor. Sahayı tüm gücümüzle kapatacağız.