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Haberler Politika AK Parti 20’inci yaşını kutluyor

AK Parti 20’inci yaşını kutluyor

AK Parti 20’inci yaşını kutluyor

11.8.2021

AK Parti 14 Ağustos'ta 20. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Bu yıl kutlamaların adresi İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı olacak. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliğin ana teması son günlerde özellikle orman yangınlarıyla birlikte zirveye ulaşan algı operasyonlarına karşı birlik ve beraberlik mesajı verilmesi olacak. Etkinliklerde salon Türkiye'nin kardeşliğine vurgu yapan "Her daim birlik olma vakti", "Yaşasın büyük ve güçlü Türkiye", "Birliğimiz dirliğimizin teminatı" mesajları ile süslenecek.
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