HDP’li Baydur’dan Millet İttifakı’na tehdit

BİR ziyaretinde partilerine yönelik yapılan HDP ile ittifak iddialarına cevap veren İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, "Böyle bir ittifak ihtimali dahi olamaz" dedi. Kırkpınar'ın bu çıkışına partisinin gizli ortağı HPD'den anında cevap geldi. Kırkpınar'a eş başkanları Mithat Sancar'ın sözü ile cevap veren Baydur, "Sayın Sancar'ın açıklaması tüm Türkiye'yi kapsar. Bundan sonraki yol haritamızın ne olduğunu herkese ilan edeceğiz. Kim gelirse gelir. HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler" dedi.

■ FATİH ŞENDİL