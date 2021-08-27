‘Türk askeri Afgan halkının yanında’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afganistan'dan tahliye edilen askerlerimizle ilgili bir açıklama yaptı. Paylaşımında, Afganistan'da görev yapan, dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan Silahlı Kuvvetlerin bir görevi daha başarıyla yerine getirdiğini ve bu nedenle kahraman askerlerimizi kutladığını bildiren Çelik, "Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir. Türkiye güvenilir bir dost, kardeş ve müttefiktir" ifadelerini kullandı.