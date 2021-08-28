Bir kamyon dolusu Afgan’ı İzmir’e bıraktılar

ABD'NİN Afganistan'dan çekilmesi sonrasında iktidarı ele geçiren Taliban'dan kaçan Afganlar İran sınırı üzerinden Türkiye'ye geçmeye çalışıyor. Mülteci akınına ilişkin sosyal medyada her gün yeni bir video paylaşılırken, son görüntü ise İzmir'den geldi. İnternette Buca'nın Yıldız Mahallesi'ne gece saatlerinde bırakılan bir grup Afgan mültecinin videosu yer aldı. Görüntülerde mültecilerin kapıları çaldığı ve kendilerine kalacak yer aradığı görüldü.