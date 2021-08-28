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Haberler Politika Kabil’deki saldırılarda ölü sayısı 110’a yükseldi

Kabil’deki saldırılarda ölü sayısı 110’a yükseldi

Kabil’deki saldırılarda ölü sayısı 110’a yükseldi

28.8.2021

AFGANİSTAN'IN başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 110 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı.

TAHLİYELER HIZLANDI
İSMİ açıklanmayan Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini belirterek "Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik" dedi. Uluslararası toplum ise Kabil'deki terör saldırılarını kınadı. Taliban yöneticisi, ABD'nin tahliyelerini tamamlamak ve geri çekilmek için 31 Ağustos tarihini uzatmasına gerek olmadığını söyledi. Batılı bir güvenlik yetkilisi ise, saldırıların ardından sivillerin tahliyesinin hızlandırıldığını ve uçuşların düzenli olarak yapıldığını belirtti.

'SALDIRIYI YAPANLAR AVLANACAK'
ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti. Biden, "Saldırı DEAŞ/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır" ifadesini kullanmıştı. Son haftalarda Kabil'deki havalimanına saldırı olacağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirten Biden, bu nedenle Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söylemişti.

2 UÇAK DAHA ESENBOĞA'YA İNDİ
ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti. Biden, "Saldırı DEAŞ/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır" ifadesini kullanmıştı. Son haftalarda Kabil'deki havalimanına saldırı olacağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirten Biden, bu nedenle Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söylemişti.

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