Türkiye İHA liginde ilk 3’te

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

BAĞIMSIZLIĞIN TEMSİLCİSİ

Aziz milletim, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada bağımsızlığımızın yeni temsilcisi AKINCI'nın vesilesiyle bulunuyoruz. Ağustos bizim için zaferler ayıdır. Türkiye'nin son 10 yıldır başarı hikayesinin en başında savunma sanayi vardır. Çok değil bundan 10 yıl önce bize bu aracı parasıyla bile satmayan, 'Bugün git yarın gel' diyenler vardı. Bu başarının arkasında 'Yapamayız, becemeyiz' diyenlere inat 'En iyisini biz yaparız' diyenler var. Bugün AKINCI'yla birlikte Türkiye'de dünyanın en iyi 3 ülkesinden biri olmuştur. Bu başarının arkasındaki Bayraktar ailesini şahsım ailem ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Son yüzyılda 2 büyük savaş yaşayan dünyamız çetin çatışmalarla karşı karşıya kaldı. Göç, salgın, açlık, kıtlık gibi felaketler dünyanın gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Dünyanın dört bir yanında zulümler yaşanıyorsa hangimiz sırtımızı mazlumlara dönerek yaşamaya devam edebiliriz?

SORUNLAR ÇÖZÜMSÜZ DEĞİL

Elbette bu sorunlar çözümsüz değildir. Dünyada olup bitenlere baktığımızda kimi ülkelerin teknolojilerini sınırları değiştirmek için kullandığını görüyoruz. Türkiye olarak geliştirdiğimiz her bir teknolojiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz.

TÜRKİYE'SİZ DÜŞÜNÜLEMEZ

Türk askerinin adım attığı her toprak huzur buluyor. Terör örgütlerinin işe yaramadığı durumlarla gizli ambargolarla netice almaya yöneldiler. Dünyada örneklerini sıkça görmeye başladığımız, geçmişte milletçe de yaşadığımız deneyimler Türkiye'nin gücünü artırması gerektiğini söylüyor. Değerli kardeşlerim bizim başka vatanımız yok. Bizim gidecek başka bir yerimiz de yok. Onun için vatanımıza milletimize sıkı sıkı sahip çıkacağız. Eğer bölgemizde huzur ve istikrar sağlanacaksa bunun Türkiye'siz gerçekleşmesi düşünülemez.



HER PARAYI BASANIN ALABİLECEĞİ ÜRÜNLER DEĞİL

"BÖLGEMİZDE bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen, bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Bizim için bu tablo bir böbürlenme bir küçümseme sebebi değildir. Medeniyetimiz ve tarihimiz bizim gücü böyle kullanmamızı söylüyor. Bugün savunma sanayimizin ürettiği tüm SİHA'lar dünyada rağbet görüyor. Polonya'nın da içinde olduğu 10'dan fazla ülkeyle anlaşma imzaladık. Elbette bunlar her parayı basanın alabileceği ürünler değildir. Bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz."



'SİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

AKINCI TİHA'nın tüm kritik sistemlerinin yerli-milli olarak hazırlandığını kaydeden Erdoğan, "AKINCI'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu teknolojiyle ilk 3'e girmemiz yeter mi yetmez? Şimdi hedefimiz kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen sihalar geliştirmektir. Bu hedefler yalnız bir adım ötemizde. Diyorlar ya Z kuşağı, işte burda z kuşağı... Sağda solda aramaya gerek yok. Hiç merak etmeyin sizi hiç yalnız bırakmayacağız. Sizlere güveniyorum. Büyük başarılar için bireysel gayretlerin ötesinde takım oyunu gereklidir. Savunmada çok daha büyük başarılara imza atacağız. Bugün İHA liginde Türkiye'ye basamak yükselten TİHA'yı teslim ediyoruz. Unutmayın sizin geçirdiğiniz her uykusuz gece milletin huzur içinde geçirdiği gece demektir" ifadelerini kullandı.



F-16'LARIN TAŞIDIĞI MÜHİMMATLARI TAŞIYOR

TERÖRLE mücadelede yerli ve milli bir savunma aracı daha Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen çift motorlu Akıncı TİHA, Selçuk Bayraktar'ın başında bulunduğu Baykar'ın mühendisleri tarafından tasarlandı. 2018 yılında deneme uçuşlarına başlayan Taarruz İHA'sı tüm testleri başarıyla geçti. F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen ve havada radar yapabilen Akıncı TİHA'nın bütün elektroniği, yazılımı, mekaniği ve aerodinamiği yerli imkanlarla geliştirildi. Türkiye'yi adeta bir üst lige taşıyacak Akıncı İHA teknik özellikleri ile de göz dolduruyor. 5,5 tonluk dev insansız hava aracı 40 bin feet yüksekliğe çıkabilirken, bu irtifada bir gün kalabiliyor. Akıncı TİHA 900 kiloya kadar faydalı yük taşıma kapasitesine de sahip bulunuyor.



BİRÇOK ÜLKE İHA'LARIMIZI KONUŞUYOR

TÜRKİYE'nin yüzde 20'lerdeki yerliliğe sahip savunma sanayisini yüzde 80 seviyelerine çıkmasını sağlamanın cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarından olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye pek çok savunma sanayi yanında İHA teknolojilerinde kendini ispatlamış bir ülkedir. Bugün birçok ülke İHA'larımızı konuşuyor. Binlerce TIR silah ve mühimmat yardımı yapılan terör örgütlerinin Türk SİHA'ları karşısında nasıl çaresiz duruma düştükleri araştırılıyor" dedi.