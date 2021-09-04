Başkan Erdoğan’dan Rize’deki açılışta çarpıcı mesajlar

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Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Salarha Tüneli Açılış Töreni'ne katılarak bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Salarha Tüneli ile trafiğin önemli bir bölümü şehir içinden çıkarılacak. Bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayali. Ülkemizin 81 vilayetinin her biri canımızdan bir parçadır. Son dönemde yaşanan afetleri müteakiben Rize'deki hasar-tespit çalışmalarını tamamlayarak, hemen kolları sıvadık. Bu kapsamda 378 afet-konut 10 dükkan inşa ediyoruz.

Tünelin açılmasıyla birlikte artık şehrimizin büyümesi Salarha tarafına doğru devam edebilecek. Salarha'da inşaası süren 465 konut ve 12 dükkan önümüzdeki bahar aylarında vatandaşlarımıza teslim edilecek.

AYDER YAYLASI AÇIKLAMASI

TOKİ vasıtası ile bugüne kadar Rize'de 2797 konut tamamladık. Halen de 2059 konutun yapımına devam ediyoruz. Millet bahçeleri projemizi Rize'de 3 alanda uyguluyoruz. Riskli alanları yıkarak yeniden inşaa edeceğiz. Ayder Yaylası'nda koruma ve yenileme projesi uygulanıyor. Ayder Yaylası'nın alt yapısı ve tüm yolları yenileniyor.