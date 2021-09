İslam düşmanlığı virüsü Kovid’den bile ölümcül

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk- Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada İslam düşmanlığına dikkat çekti. ERDOĞAN, "İnsanlık olarak Kovid- 19 virüsünün yanı sıra ondan daha tahrikkar, daha ölümcül ve daha sinsi bir başka virüsle mücadele ediyoruz. Bu virüsün adı 'İslam Düşmanlığı' virüsüdür" ifadelerini kullandı. Erdoğan Kovid-19 salgını sırasında yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, "Her gecenin ardında bir aydınlık, her şerrin gerisinde bir hayır bulunduğuna iman eden insanlar olarak Allah'ın da inayetiyle bu musibetin de üstesinden geleceğimize yürekten inanıyoruz. Tedavi imkanları geliştikçe, aşıya erişim arttıkça inşallah bu hastalık zamanla etkisini yitirecektir" dedi.





'YIKICI AKIMA DÖNÜŞTÜ'

"İNSANLIK olarak Kovid-19 virüsünün yanı sıra ondan tahrikkar, daha ölümcül ve daha sinsi bir başka virüsle mücadele ediyoruz. Bu virüsün adı 'İslam Düşmanlığı' virüsüdür" diye konuşan Başkan Erdoğan, "Senelerce demokrasinin ve özgürlüğün beşiği olarak örnek gösterilen ülkelerde bu virüs çok hızlı bir şekilde yayılıyor. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı bugün artık siyaseti esir aldı. Müslümanların günlük hayatını zorlaştıran, devlet politikalarına yön veren, sosyal barışı tehdit eden yıkıcı bir akıma dönüşmüştür. Zihniyet itibariyle DEAŞ'tan hiçbir farkı olmayan bu ideolojik fanatizmin farklı toplum katmanlarında kök saldığını görüyoruz. Birçok ülkede inancından, dilinden, isminden veya kılık kıyafetinden dolayı Müslümanların ötekileştirilmesi artık sıradan vakalar haline geliyor. Sizler bu atmosferi 11 Eylül terör saldırısının akabinde bizzat yaşadınız, bizzat tecrübe ettiniz. Sorumsuz siyasetçi eliyle körüklenen nefret ikliminin toplumda nasıl derin yaralar açabileceğine bizzat şahit oldunuz. Ancak karşılaştığınız onca haksızlığa ve ayrımcılığa rağmen hukuktan, meşrutiyetten, demokratik siyasetten asla vazgeçmediniz. Müslümanları ötekileştirmeye, düşmanlaştırmaya çalışanlara cevabınızı içinde bulunduğunuz topluma daha fazla katkı sunarak verdiniz" dedi.





'ÖNCÜ ROL ÜSTLENDİK'

ÖRNEK alınması gereken bir duruş sergilendiğini belirten Başkan Erdoğan, İslam düşmanlığıyla mücadele edildiğini görerek bundan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Erdoğan, "Türkiye olarak biz de uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki bu yöndeki çabaların başını çekiyoruz. Dinimize ve Müslüman kardeşlerimize yönelen tüm tehditleri ortadan kaldırmaya dair her türlü girişimi destekliyoruz. İslam düşmanlığıyla mücadele konusunun Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm kuruluşların gündeminde tutulması için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'SALGINDA ÇOK VAHİM DURUMLAR GÖRDÜK'

ASIL meselenin, salgının daha da derinleştirdiği diğer sorunlarla mücadele etmek olduğunun altını çizen Erdoğan şöyle konuştu: "Kovid-19 salgını, küresel sistemdeki çarpıklıkları, adaletsizlikleri, eşitsizlikleri açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Şimdiye kadar elimizdeki imkanları 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşla, hatta yurtdışından temin ettiğimiz aşıların bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaştık. Onay süreçleri tamamlanmak üzere olan kendi aşımız Turkovac'ı da tüm insanlığın, dostlarımızın, kardeşlerimizin istifadesine sunacağız" dedi.

'FETÖ ELİ KANLI BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR'

TÜRKİYE karşıtı lobilerin yürüttüğü habis faaliyetlere ve karalama kampanyalarına değinen Erdoğan, "Bu çevrelerin çabalarını akim bırakılmasında sizlerin çalışmaları büyük önem taşıyor. Sizden PKK, YPG ve FETÖ'nün gerçek yüzünü Amerikalı dostlarınıza bıkmadan usanmadan anlatmaya devam etmenizi bekliyorum. Ne kadar büyük olursa olsun hakikat güneşinin karşısında hiçbir yalan duramaz. Takiye ve tedbir kılıfı altında karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık gün gibi ortadadır. Bizim görevimiz, demokrasi ve insanlık düşmanı bu çetenin mensuplarının hukuk ve adalet önünde hesap vermelerini sağlamaktır. Bunun yolu da birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmekten geçiyor" dedi.

TÜRKEVİ BİNASININ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için New York'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün BM Genel Merkezi karşısında yapımı tamamlanan Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yaptı. Türkevi'nin önemine değinen Başkan Erdoğan, "Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır. Türkevi binamızın kapıları herkese açık olacaktır" dedi. Törende BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de konuşma yaptı.

SELÇUKLU VE TÜRK MOTİFLERİ TAŞIYOR

Amerikan bilişim devi IBM'den 1977'de dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in katkılarıyla satın alınan, 2013'e kadar Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu olarak hizmet veren binanın yerine Türkiye'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu 35 katlı gökdelen inşa edildi.





DİNAMİK VE GÜVENLİ

Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip Yeni Türkevi Binası, 171 metre yükseklikle hemen karşısındaki BM binası, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliği'nin yanında yer alıyor. BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'nun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanların yer alacağı Türkevi Binası birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak.





BAŞ MİMARI STARK

Türkevi Binası'nın projesi Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlandı. Baş mimarı Jonathan Stark, Türkiye'ye gidip inceleme yaptıktan sonra projeye son halini verdi. Başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselen Türkevi Binası, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor.