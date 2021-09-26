Denizli CHP’de istifa krizi

CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek arasındaki söz vermeme gerilimi krize dönüştü. Toplantıda Kaklık Mahallesi Muhtarı Murat Tuğlu'nun Kaklık Mağarası'nın tadilatı için GEKA'dan alınan 738 bin liralık hibenin akıbetini sorması ve bazı suçlamalarda bulunmasının ardından Belediye Başkanı Yüksel Kepenek konuşmak istedi. Kepenek'in bu isteği kabul edilmeyince ortam gerildi. Daha önce küfürlü konuşmalarıyla ve yaptırdığı villada belediye araçları ile elemanlarını kullandığı iddiasıyla gündeme gelen Başkan Kepenek ile Çavuşoğlu arasında yaşanan gerginlik istifa krizine dönüştü. Toplantıda Muhtar Tuğlunun ardından CHP Honaz İlçe Başkanı Mustafa Çelik de Kepenek'i eleştiren bir konuşma yaptıktan sonra söz alan İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Öncelik örgütündür bunun üzerine kimse çıkamaz" ifadelerini kullanması ortamın daha da gerilmesine neden oldu.

SEBAHATTİN ALP