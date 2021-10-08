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Haberler Politika Kanser hastası Vanlı anne evladı için tedavisini aksattı

Kanser hastası Vanlı anne evladı için tedavisini aksattı

Kanser hastası Vanlı anne evladı için tedavisini aksattı

8.10.2021

VAN annelerinin PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı eylem 22 haftadır kararlılıkla devam ediyor. Kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, yürüyüş düzenleyerek HDP ve PKK aleyhine slogan attı. 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, mide kanseri olduğunu söyledi. Sancar, "Bunu hiç dile getirmemiştim. Ama artık dayanacak gücüm kalmadı. O bebek katillerine güvenme kızım. Sesimi duyuyorsan artık dön gel" diye konuştu.
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