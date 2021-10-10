Depremzede konutlarını Erdoğan teslim edecek

Ege Denizi açıklarında meydana gelen ve İzmir'de de özellikle Bayraklı ve Bornova'da büyük bir yıkıma sebebiyet veren depremin ardından yeni konutlar için TOKİ ve AFAD koordinesinde başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bölgede 7 proje alanında bin 444 konutun yapımı devam ediyor. Depremin ardından İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 27 ilçe ve 390 mahalle için "Genel Hayata Etkililik Kararı" alındı.

ŞUBAT'TA TEMEL ATILDI

Bayraklı sınırları içerisinde deprem sonucu çöken veya ağır hasar gören yapıların yoğunluklu bulunduğu alanlar, 6306 sayılı kanun uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın oluru ile proje alanları olarak belirlendi. Buraların imar planı değişiklikleri TOKİ tarafından hazırlanarak Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nce onaylandı. TOKİ Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında geçen Şubat ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile inşaatların temelleri atıldı.

İLK ETAP TAMAMLANIYOR

7 proje alanında konutlar hızla yükselmeye devam ederken, Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'ndeki deprem konutlarının büyük çoğunluğu tamamlanma aşamasına geldi. Yerinde dönüşümle yatay mimariye göre inşa edilen konutlarda eski komşuluk ilişkileri de dikkate alınarak yıkılmadan önce yan yana olan bazı bina sakinlerinin de aynı blokta olacak şekilde projelerin tasarlandığı kaydedildi. İnşaatı tamamlanan ilk etap konutların 6 Kasım tarihinde İzmir'e gelecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat hak sahiplerine törenle teslim edileceği öğrenildi. Erdoğan'ın ardından Genel Başkanı olduğu AK Parti'nin Genişletilmiş İl Danışma Kurulu etkinliğine, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nın Konak'ta düzenleyeceği Gençlik Buluşması'na katılacağı kaydedildi.

STAD AÇILIŞI DA OLACAK

İzmirli binlerce sporseverin merakla beklediği ve son olarak çim serimi işleminin gerçekleştirildiği Alsancak Stadyumu'nun da açılışını yapacak olan Başkan Erdoğan, tamamlanması halinde ayrıca yapım süreci devam eden Buca Devlet Hastanesi'nin açılışını da gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın ayrıca 6 Kasım günü Kiraz Suludere Yeraltı Barajı'nın da açılışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

ERCAN AKGÜN