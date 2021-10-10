MHP Lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"na katıldı, burada gündeme dair çarpıcı mesajlar verdi.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

Analarımıza bacılarımıza hoş geldiniz safalar getirdiniz diyorum. Kadının tarihi insanlığın tarihidir. Giymeyen giydiren, sabahlara kadar beşiğini sallayan yavrusuna şefkatle sarılandır ana. Nerede bir şehit varsa orada feryat eden bir ana vardır. Analığın ideolojisi, etnik kökeni olmaz.

DİYARBAKIR ANNELERİ'Nİ HATIRLATTI



Anneler PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin binasının önünde eyleme başlamıştır. Anneler nöbete girmişlerdir. İlk oturma gününden bugüne kadar süreç içerisinde korkuyu yenen pek çok anne katılmıştır. 3 Eylül 2019 tarihinde bir grup ana oturma eylemine başlamıştır. Çocuğunu HDP'liler aracılığı ile dağa kaçırıldığını söyleyen Hatice ana ilk taşı atmış, evladına kavuşmuştur. Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 250'ye ulaşmıştır. Dağa kaçırılanlardan 32'si geri dönmüştür.

HDP'YE DESTEK PKK İLE ORTAKLIKTIR

HDP PKK'nın ikmal organıdır. HDP'nin ön kapısından giren arkadan silahlanarak terörist kamuflajıyla çıkmaktadır. HDP'ye destek PKK ile ortaklıktır. Bugüne kadar silahlı bir terör örgütüne terörist yetiştiren bir parti görülmemiştir. PKK'nın HDP isimli ayağı kapanmalıdır.

BİDEN'A SERT TEPKİ!

Teröre yardım ve yataklık yapan güçler Türk milletinin sabrını zorlamasınlar. Türkiye'nin Suriye'deki varlığını ABD'ye tehdit olarak değerlendiren ve Temsilciler Meclisiene yazıya döken Biden yönetimi karar vermelidir. ABD terör örgütleriyle mi yoksa Türkiye ile mi müttefiktir. ABD Suriye'den çekiliyormuş geriye 900'e yakın asker bırakıyormuş. Bunların hepsi yalandır. Terör örgütlerinden sözde kara gücü oluşturduktan sorna nyie kalacaktır. ABD'nin bayrağı altında hain planlar yapan teröristler vardır. Caniler sınırlarımızın mücabir bölgelerindedir.

PKK hem Türk hem Kürt düşmanıdır. Ez cümle insanlık düşmanıdır. Yaşayan her canlının kanlısıdır. Bir kurşunla toprağa düşeceğinize analarınızın kucağına düşün.

Masum bir kadına el kaldırmak elbette alçaklık, katilliktir.