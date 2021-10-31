Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile bebek katili Abdullah Öcalan'ın PKK'sının siyasi kolu HDP evlendi. CHP-HDP nikahını Derin Amerika kıydı. Nokta. 26 Ekim 2021 tarihini bir kenara yazınız. Irak ve Suriye topraklarında yuvalanan bölücü terör örgütü PKK'ya (PYD) yönelik operasyonlarını başarı ile yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arkasında Türk miletinin desteğini işaret eden tezkereye CHP, HDP ile beraber HAYIR oyu verdi. Derin Amerika'dan aldığı suflelerle siyaset yapmakta olan Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosu, bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin arkasına takılmışlardır. Nihayetinde Atatürk'ün kurduğu CHP'nin tarihin tozlu raflarına gidişini ilan etmişlerdir.

Daha önce, CHP-HDP ortak gizli anayasa hazırlayarak nişan takmışlardı. Tezkere oylamasında nikah kıyan Kılıçdaroğlu'nun CHP'si son eylemiyle bir kez daha milli güvenlik sorunu haline geldiğini göstermiştir. Artık CHP'nin içine HDP (PKK), HDP'nin (PKK) içine de CHP net olarak girmiş durumdadır. TSK tezkeresine CHP ile HDP'nin HAYIR diyerek ortak hareket etmelerini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, "Burada asıl önemli olan, ülkemizin en büyük 2. partisi durumundaki CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, biat etmesi, boyun eğmesidir. Yazık" sözleriyle değerlendirdi.

KUKLACININ KÜSTAH BÜYÜKELÇİLERİ

Çok değil, 6 sene önce Taksim-Gezi'de, CHP omurgasında oluşturulmuş aşırı soldan Amerika hayranlarına, beynini batıya kiralamışlardan sahte demokratlara kadar bir ittifak sokaklara çıkarılarak kalkışma harekatı sahnelenmişti. Sokaklara çıkarılan insanların bir kısmı ağaç-çiçek için yollara düşmüşlerdi. Bunları kukla gibi kullanan Washington'da, Berlin'de, Paris'te oturan KUKLACILARIN HEDEFİ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yönetimini yıkmaktı. Gerçekten mesele ağaç, çiçek değildi. Sokaklara çıkanları organize edenler de, 'Mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı?' diyerek oynanan oyunu deşifre etmişlerdi. WASHINGTON, BERLİN, PARİS'TE oturan KUKLACILARIN ne gibi tezgah kurduklarını, "ZULÜM 1453'TE BAŞLADI" sloganı apaçık gösteriyordu. Sokaklara çıkardıkları göstericiler KUKLALARDI. Ortalığı yakıp yıkıyor, güya çevrecilik yapıyorlardı. Kuklaları o kadar inandırmışlardı ki, "24 saat daha direnirsek, AB kuralları gereği hükümet düşecek, ERDOĞAN DEVRİLECEK" diye düşündüler. Günümüzde de aynı derin oyun ve derin tezgahlarla karşı karşıyayız. SİZ ESAS KUKLACIYA BAKINIZ

Amerika, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Kanada, Norveç, Yeni Zelanda ve İsveç büyükelçileri küstah ve terbiyesizce bir açıklama yaparak, "Osman Kavala derhal serbest bırakılsın" dediler. MESELE KUKLA OSMAN KAVALA DEĞİLDİR.

Küstah açıklamayı YAPTIRAN ZİHNİYETE BAKINIZ. AMERİKA, ALMANYA, FRANSA KUKLACIDIR. BU KUKLACILAR SÖMÜRGECİDİR. DEMOKRASİ SİCİLLERİ BOZUKTUR. Ne tesadüf ki bu kuklacılar, Erdoğan'ı yıkmak için sokaklara çıkardıkları KUKLALARININ da arkasında olmuşlardır. Bugün de KUKLA OSMAN KAVALA üzerinden tek dişi kalmış BATI ZİHNİYETİ yine kan kusmaktadır. KUKLACI DERİN AMERİKA-AVRUPA, BAĞIMSIZ TÜRKİYE'Yİ HAZMEDEMİYOR. BÖLGESEL GÜÇ TÜRKİYE'NİN YAKIN COĞRAFYAMIZDAKİ DERİN OYUNLARINI BOZMASINDAN RAHATSIZ OLUYOR.

Bir gerçeği bir kez daha hatırlayalım: Bağımsız Türkiye'yi hazmedemeyen Amerika ve Avrupa'nın CHP OMURGASINDA KURULMUŞ CHP-HDP-

İYİ PARTİ koalisyonu da, maalesef gözünü kulağını KUKLACILARDAN AYIRAMAMAKTADIR.

'ZULÜM 1453'TE BAŞLADI' diyen hainlerin arkasındaki Derin Amerika-Avrupa'nın amacı hukuk falan değildir. Amaçları Türkiye'yi baskı altına almaktır. Derin Amerika-Avrupa'nın son yaptığı haydutluğun bir boyutu da, iç siyasette CHP üzerinden Başkan Erdoğan'ı yıkma harekatının bir safhası olmasıdır. "Muhalefete açık destek vererek Erdoğan'ı düşürmek gerekir" diyen Biden'ın başında bulunduğu ABD ve sömürgeci Avrupa devletleri, Başkan Erdoğan'ı devirip BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNÜ BİRÇOK TEZGAHLA DURDURAMADILAR.

Bağımsız Türkiye aşığı aziz Türk milletinin duvarları önündeki çukurlara gömüleceklerdir.

SONUÇ

İSTİKLAL Marşı yazarımız milli şair Mehmet Akif çok güzel dile getirmiş: "Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, 'Medeniyet! ' dediğin tek dişi kalmış canavar? EVET. KUKLACILARA

BİR KEZ DAHA, ÇANAKKALE'YI, KOCATEPE'Yİ, KIBRIS HAREKATI'NI, FIRAT KALKANI'NI, 15 TEMMUZ'U HATIRLATIRIZ.