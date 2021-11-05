‘Tunç Soyar’ davasında tazminat kararı çıktı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, kendisine sosyal medyadan sert eleştiriler yönelten ve bazı paylaşımlarında 'Tunç Soyar' ifadesi kullanan Seferihisar'daki eski yol arkadaşlarından Cumhur Eriş'e 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İzmir 18.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya Tunç Soyer'in avukatı Pacer Ilıca Yumuşak ile sanık Cumhur Eriş ve avukatı Ahmet Üner katıldı.

2 BİN LİRALIK TAZMİNAT

İLK kez hakim karşısına çıkan Eriş, davacı Soyer'in kişilik haklarını ihlal edecek nitelikte haksız fiilde bulunduğu yönündeki suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti sosyal medya hesabından Tunç Soyer yerine 'Tunç Soyar' ifadesini kullanan Eriş'in kişilik haklarına saldırı suçu işlediğini kabul ederek kendisini yasal faizleri ile birlikte 2 bin lira tazminata mahkum etti. Yerel mahkemenin kararına itiraz edeceklerini söyleyen Eriş'in avukatı Ahmet Üner, "Ön inceleme aşamasında hakim hemen karar vererek 2 bin lira tazminata hükmetti. Ancak bizim sunduğumuz Sayıştay raporlarının incelenmesi gerekiyordu. Burada kişilik haklarının saldırısı değil, bilhassa Sayıştay raporları ile ilgili eleştirisi söz konusuydu. Eğer bu incelenseydi daha sağlıklı karar verilecekti. Ancak inceleme eksik ve yetersiz yapılarak hemen karar verilmiştir. Kararın tekrar incelenmesi için İstinaf Mahkemesi'ne başvuruda bulunacağız" dedi.

■ METİN BURMALI