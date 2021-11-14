MHP’li Karakaya: Ekonomi dengeye doğru gidiyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada MHP ve Cumhur İttifakı'nın esnaf ve sanatkarın her zaman yanında olduğunu belirten Karakaya, "Türkiye birçok ülkede de olduğu gibi ekonomik anlamda bir dengesizlik durumunda ama dengeye doğru gidiyor. Bu işlerin temeli özü dengedir. Bizim için önemli olan kontrol alanı içinde bir dengeye oturmasıdır. Sonra her şey normalleşmeye başlar" diye konuştu. Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Karakaya, "Biz geçmişte özellikle yüksek reel faiz, düşük kur politikasının ekonomik anlamda ciddi sıkıntı olduğunu söyledik. Hep eleştirdik. Bugün gelinen noktada daha farklı bir şeye gidildi. Dünya bir eksen kaymasına doğru gidiyor. Bana sorarsanız bu doğru ama bu geçişlerin de bazı sıkıntılarının olacağı bir gerçek" diye konuştu.

İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ise MHP heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhur İttifakı'nın Kovid- 19 sürecinde esnafa önemli destekler verdiğini anlatan Mutlu, teşekkür etti. Ziyarette Karakaya'ya MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, merkez karar yürütme kurulu üyeleri, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve oda başkanları eşlik etti.

■ NİDA ALADAĞ