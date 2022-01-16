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Haberler Politika Ak Partili Mahir Ünal dezenformasyonu çürüttü

Ak Partili Mahir Ünal dezenformasyonu çürüttü

16.1.2022

Ak Partili Mahir Ünal dezenformasyonu çürüttü

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın Adıyaman İl Başkanlığı'ndaki konuşması sırasında araya girip "İşsizim açım" diye bağıran şahısın devletin hibe desteği ile aldığı bir sürüsü olduğu ortaya çıktı. Provokatif olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünal, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin paylaşımını alıntılayarak dezenformasyonu çürüttü.

VİDEOYU DA PAYLAŞTI
ÜNAL, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu ses hakikatin ve milletin sesi değil. Çiftliği olan, bir kısmını devletin hibe desteği ile aldığı 100 koyunu varmış. Adıyaman Belediyesi'nden de maddi destek almış bir vatandaşımız. Toplantı sonrası kendisini dinledim. Bu bilgileri o verdi. Hakikat kazanacak, siz kaybedeceksiniz." Mahir Ünal'ın paylaşımında "İşsizim açım" diye seslenen kişinin videosu da yer aldı.