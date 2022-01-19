Bahçeli’den Sezen Aksu’ya tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Şarkıcı Sezen Aksu'yu eleştiren Bahçeli, "Mesela yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında, Hz. Adem ile Hz. Havva'ya cahil diyen sorumsuz ve şuursuz bir sanatçının alamet olarak bindiği sefalet ve rezalet hali dünyevi kıyameti olan cehalet çukurunun açık seçik bir numunesidir. Bu sanatçıya diyorum ki, serçeysen serçeliğini bil, kuzgunluğa heves etme. Bu tiplerin kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenlidir" dedi.

'SOKAK LAMBASI GİBİ OLMA'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 'kapak olsun' sözlerine yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz şişe veya tencere değiliz ki kapak bizi bulsun, kapak bizimle buluşsun. Sen kendine bak, aynanın karşısına geçip aldığın ve başına geçirdiğin gazoz kapaklarını teker teker saymalısın. Sana yakışan ve yakışacak olan da aynısıyla bu olacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu, sokak lambası gibi olma ki, kime yandığın, kime ışık saldığın belli olsun. Doğrusunu isterseniz, bu yılki piyangonun Kılıçdaroğlu'na çıkmadığına, talih kuşunun başına konmadığına çok şaşırdım, halbuki bütün numaralar ondaydı, bütün oyunlar onunlaydı" diye konuştu.

ENES KARA AÇIKLAMASI

İntihar eden üniversite öğrencisi Enes Kara hakkında açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Yüreğimizin sızladığı bir intihar olayı üzerinden fırsatçılık yaparak inancımızı tahrip etmeye kadar dillerini uzatanlar bir defa samimiyet iflası yaşayan ilkesizlerdir" dedi.