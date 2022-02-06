“Cumhur İttifakı’nın tezlerini halka iyi anlatın”

MHP'NİN Kızılcaham kampı dün başladı. İki gün sürecek kampın ilk günü MHP milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleriyle birlikte Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyaret etti. Anıtta Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden Genel Başkan Devlet Bahçeli, şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı. Bahçeli, anıtta bulunan "Gökbörü Otağı"nda bir süre partililerle sohbet etti.

SAHA ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK

MHP lideri Bahçeli, "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın basına kapalı yapılan ilk oturumunda katılımcılara hitap etti. Ülke gündemini değerlendiren Bahçeli, parti yöneticileri, milletvekilleri ve teşkilatın gelecek yıl yapılacak genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlıklı olmasını istedi. Bu çerçevede saha çalışmalarına ağırlık verilmesi talimatını da veren Bahçeli, özellikle muhalefetin söylemlerine karşı halka Cumhur İttifakı'nın tezlerinin iyi anlatılması gerektiğine dikkat çekti. Bugün sona erecek toplantıda seçim sürecinde hem genel merkez hem teşkilat bazında yapılacak çalışmaların ele alınacağı, ülke sorunlarının değerlendirileceği, ayrıca TBMM'nin bu yılki faaliyetlerinin konuşulacağı belirtildi.