Bayraklı CHP’de Gültekin aday olduğunu açıkladı

CHP İzmir'de 13 Mart tarihinde yapılacak Bayraklı ilçe başkanlığı seçimleri için bir isim daha adaylığını duyurdu. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da destek verdiği bilinen ve ilçe başkanlığı için görevlerinden istifa eden CHP Parti Meclisi eski Üyesi Didem Gültekin adaylığını açıkladı. Gültekin açıklamasında, "Partimin her kademesinde görev yaptım. Geçmişte partim için Kaymakamlıktan nasıl vazgeçtiysem bugün de memurluktan vazgeçtim" ifadelerini kullandı. Gültekin'den önce Samed Tekin ve Mehmet Yılmaz adaylığını açıklamıştı.

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