İYİ Parti’de Ağıralioğlu ve Aydın’a tırpan vuruldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin A Takımını değiştirdi. Partinin 2 numaralı ismi olan Koray Aydın Siyasi İşler Başkanlığı'na getirilirken, kendisinden teşkilat işleri alındı ve Akşener'e bağlandı.

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da görevden alındı ve Başkanlık Divanı'nda kendisine koltuk verilmedi. Ağıralioğlu'nun yerine Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Rıdvan Uz getirildi. Ağıralioğlu'nun kısa bir süre önce "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı" çıkışı CHP'de rahatsızlık yaratmıştı.