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Haberler Politika ‘Erbakan Hocamız asla CHP ile birlikte olmazdı’

Erbakan Hocamız asla CHP ile birlikte olmazdı’

2.4.2022

‘Erbakan Hocamız asla CHP ile birlikte olmazdı’
YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun "Necmettin Erbakan hayatta olsa CHP ile birlikte olurdu" sözlerine tepki gösterdi. Bu konuyu herkesin bir yere çekmeye çalıştığını ifade eden Erbakan, "Erbakan Hocamız, 6 yaşında çocuklara Kur'an öğretmeyi çağ dışılık olarak niteleyen, 'Ayasofya Camii müze olarak kalmalıydı. Cami olmamalıydı' diyen, 'İktidar olursam ilk haftasında İstanbul Sözleşmesi'ni mutlaka geri getireceğim' diyen CHP'yle asla ama asla birlikte olmazdı" ifadelerini kullandı.
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