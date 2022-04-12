CHP’nin İBB Grup Başkanvekili Murat Aydın oldu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin yılan hikayesine dönen CHP Grup Başkan Vekili seçimi gerçekleşti. Önceki dönem grup başkan vekili Mustafa Özuslu'nun görevi bırakacağını söylemesi üzerine Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Utku Gümrükçü aday olmaya niyetlenmiş ancak başına gelmeyen kalmamıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den haftalarca randevu alamamasının ardından DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası da greve gidince, Gümrükçü adaylıktan çekildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu öncesinde gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı'nda, grup başkan vekili Murat Aydın oldu. CHP Grup Sözcülüğü görevine ise Nilay Kökkılınç ile devam kararı alındı. ■ MERT ALPDÜNDAR