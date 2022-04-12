Eski Türkiye mantığı ile hareket eden 6 muhalefet partisi, işleri komisyona havale etti. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının ikinci buluşmasında kararlaştırılan komisyonun üyeleri belirlendi. Sürecin yol haritasını belirleyecek komisyonda CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti adına Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Saadet Partisi adına Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti adına Genel Sekreter Serhan Yücel, DEVA Partisi adına Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi adına İnsan Hakları Başkanı Serap Yazıcı yer alıyor. 6 partiden isimler, geçiş sürecinin hangi dönemi kapsayacağını, cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini, geçiş sürecindeki anayasal ve yasal düzenlemeleri istişare edecek.

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