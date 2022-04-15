Erdoğan’dan Destici’ye ziyaret

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Saat 14.00'te gerçekleşen ziyarette Mustafa Destici ve parti yönetimi, Başkan Erdoğan'ı Genel Merkez binasının önünde karşıladı. Erdoğan ve Destici tokalaştıktan sonra Parti Genel Merkezi'ne girerken, Erdoğan bu sırada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.

4 ELÇİDEN GÜVEN MEKTUBU

BAŞKAN Erdoğan'a dün 4 ülkenin büyükelçisi güven mektubu sundu. BBP ziyaretinden sonra Külliye'ye dönen Erdoğan'a ilk olarak Tayland Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom güven mektubunu takdim etti. Tayland Büyükelçisinin ardından Mali Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly Erdoğan'ı ziyaret ederek güven mektubu verdi. Ardından sırasıyla Yemen Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq ile Yeni Zelanda Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair de Başkan Erdoğan'ı ziyaret ederek güven mektuplarını takdim etti.