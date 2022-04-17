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Haberler Politika “İmamoğlu Diyarbakır'da ayrı Edirne'de ayrı konuşuyor”

“İmamoğlu Diyarbakır'da ayrı Edirne'de ayrı konuşuyor”

17.4.2022

“İmamoğlu Diyarbakır’da ayrı Edirne’de ayrı konuşuyor”

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir YouTube yayınında, 'Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığına aday gösterilirse destekler misiniz?' sorusunu yanıtladı.

'ATATÜRK KABUL ETMEZDİ'
ÖZDAĞ, Ekrem İmamoğlu'na güvenmediğini belirterek, "Ekrem İmamoğlu'nu tehlikeli bir siyasetçi olarak görüyoruz. Diyarbakır'da ayrı, Edirne'de ayrı konuşuyor. Bu, Türk halkına yalan söylemektir" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun "Atatürk ile sohbet etmek isterdim" sözlerini de yorumlayan Özdağ, "Acaba o sohbete Türk milletini soykırımla suçlayan Cem Özdemir'i de götürmek ister miydi? Ya da kendisini hapishaneden destekleyen Selahattin Demirtaş'ı da? Sanırım Atatürk böyle bir sohbeti kabul etmezdi" yorumunu yaptı.

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