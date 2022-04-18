Biden-Putin savasında ikinci cephe

Ukrayna jeopolitiği üzerinde ABD Başkanı Biden ile Rusya Lideri Putin arasındaki bilek güreşi, savaş oyunu KRİTİK GELİŞMELERE doğru evriliyor.

NÜKLEER TEHDİDİ GELDİ

Biden-Putin savaşında, 21'inci yüzyıl yeni dünya düzeninin Avrupa jeopolitik haritaları çizilirken, Ukrayna'ya ilave olarak İsveç-Finlandiya cephesi açılıyor. ABD-İngiltere'nin yönlendirmesi ile NATO, İsveç ve Finlandiya'nın üye yapılacağını açıkladı. Rusya lideri Putin'i çıldırttılar. Rusya anında çok sert şekilde tepkisini gösterdi. NATO'ya yeşil ışık yakan Baltık ülkelerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, "İsveç ve Finlandiya askeri ittifaka katılırsa Rusya savunmasını güçlendirmek zorunda kalacak. Bu durumda Baltık'ın nükleerden arındırılmış statüsünden daha fazla söz edilemez, denge yeniden sağlanmalı" açıklamasını yaptı.

KRİTİK MADRİD TOPLANTISI

İsveç ve Rusya'yla sınır komşusu Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını gerekçe göstererek Doğu Avrupa ülkelerini daha fazla silahlandıran NATO'ya üyeliğe yeşil ışık yakan mesajlar vermişti. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, "Avrupa'nın güvenlik yapısının değiştiğini ve ülkesinin olası bir NATO üyeliği konusunda kısa zaman içinde karar vereceğini" açıklamıştı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da değişen güvenlik durumunun, ülkesi açısından hem Avrupa Birliği (AB) hem de Finlandiya ile olan ilişkilerin önemini ortaya koyduğunu dile getirdi. İSVEÇ'in NATO ZİRVESİ'NDE ÜYELİK BAŞVURUSUNU sunabileceğinin işaretini verdi. NATO'nun Madrid Zirvesi (29-30 Haziran) toplantısına kadar hayati bir süreçten bahsediliyor. Bu zirvenin Ukrayna savaşının geleceği konusunda tarihi bir kavşak olacağı ifade edilirken, İsveç ve Finlandiya'nın NATO ÜYESİ olma kararı alınması halinde, Biden-Putin savaşının tansiyonu çok yükselteceği vurgulanıyor.

NATO GENİŞLEMESİ

NATO ve Batı (ABD) Rusya'yı batıdaki sınırlarında iyice sınırlandırmak ve gücünü kırmak istiyordu. Eski Sovyetler Birliği hegemonya alanında olan ülkeler, 1999 YILINDA ÇEK CUMHURİYETİ, MACARİSTAN, POLONYA, BULGARİSTAN, ESTONYA ve LETONYA, 2004 YILINDA da LİTVANYA, ROMANYA ve SLOVAKYA, NATO üyesi yapıldı. 2008 yılında NATO, Gürcistan ve Ukrayna'yı da kendine katacağını açıkladı. Rusya lideri Putin, 2008 yılında Gürcistan- Osetya harekatını yürüttü. 2014 yılında da Kırım'ı ilhak etti. NATO'ya meydan okudu. ABD-NATO sus pus kalmıştı. 2021'İN Haziran ayında NATO'nun 2030 stratejisi kabul edildi. Rusya ve Çin düşman ilan edilirken, Ukrayna'nın NATO üyesi yapılacağı öne çıkarıldı. PUTİN de 24 Şubat 2022 günü Ukrayna'yı işgal harekatına başladı. ABD (NATO) meydan okurken, Ukrayna paramparça oluyor. Ukraynalılar ölüyor.





SONUÇ

UKRAYNA VE GÜRCİSTAN'IN ARTIK NATO ÜYESİ OLMASI ZOR. NATO GÖZÜNÜ İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA ÇEVİRMİŞ DURUMDA. Evet ABD Başkanı Biden (NATO) UKRAYNA ATEŞ- KESİNİ ve İSTANBUL TOPLANTISINI SABOTE EDERKEN, İsveç ve Finlandiya'da Rusya'ya karşı yeni bir cephe açmış oldu. RUSYA-ABD JEOPOLİTİK SAVAŞININ İSVEÇ VE FİNLANDİYA TOPRAKLARINDA DEVAM EDECEĞİNİ ŞİMDİDEN SÖYLEMELİYİZ.