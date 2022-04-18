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Haberler Politika ‘Bugün de AK Partiliyiz başka gidecek yerimiz yok’

‘Bugün de AK Partiliyiz başka gidecek yerimiz yok’

18.4.2022

‘Bugün de AK Partiliyiz başka gidecek yerimiz yok’

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından Şehzadeler ilçesindeki tarihi Kurşunlu Han'da iftar programı düzenlendi. İftara 22. Dönem TBMM Başkanı ve AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç da katıldı. Buradaki konuşmasında AK Parti'nin önemine değinen Arınç, "Biz AK Partiliyiz. Çok şükür bu partinin kuruluşunda da bulunduk, bugün de AK Parti'deyiz, bundan sonra da gidecek hiçbir yerimiz yok. Siyasi tercihlerini başka yerlere çevirmiş insanlar da olabilir, ama biz bu kararımızda samimiyiz" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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