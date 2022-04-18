Soyer’in heykel sevdası bitmiyor

Seçim döneminde verdiği vaatlerin çok büyük kısmını gerçekleştiremeyen, trafik, kötü koku, Körfez kirliliği, su baskınları gibi İzmir'in temel sorunlarını çözemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in heykel aşkı bitmek bilmiyor. En son fahiş zamlar yaptığı su ve toplu ulaşım ücretlerini her ay otomatik zamma bağlayan Soyer, heykel dikerek günü kurtarmaya çalışıyor.

SIRA AMAZON'A GELDİ

Son olarak Alsancak Besim Bey Parkı'nda 1 milyon 915 bin liraya 103 adet çelik heykelin yer aldığı 10 Ekim Anıtı ve Karantina'daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda Pandemi Kahramanları Anıtı diktiren CHP'li Soyer, şimdi de İzmir'e Symrna Heykeli yaptırmak için ihaleye çıktı. İlk etapta yaklaşık maliyetin belirleneceği ihaleye göre, heykel 4 Amazon figüründen oluşacak.

HEYKELLERİ SAYDIRMIŞTI

İhale ilanında heykelin nereye dikileceği ise açıklanmadı. İzmir tarihinde bir ilki başararak kentteki heykelleri verdiği 172 bin liralık ihale ile saydıran Soyer'in su ve ulaşım olmak üzere belediye hizmetlerine zam üstüne zam yaparken diğer yandan da milyonlarca lira harcayarak heykel dikmeye devam etmesi "Pes artık" dedirtti. Soyer, geçtiğimiz yıl İzmir'de yağmurun yağdığı ve bazı bölgelerde su taşkınlarının oluştuğu bir gün Buca'da saldırıya uğrayan Gazeteci Bekir Coşkun'un heykelini görmeye gitmişti. Elinde şemsiye ile yağan yağmurun altında inceleme yapan Soyer, heykelin en kısa sürede onarılacağını sözü vermişti. Başkan Soyer, İzmir'in deprem felaketinin yaşadığı 30 Ekim 2020 gününün ilk yıl dönümünde de depremzedelerin yaşayabileceği herhangi bir konut yapmak yerine yine 'anıt heykeli' dikmiş ve bunu gösterişli bir törenle hizmete açmıştı.





4 AMAZON FİGÜRÜ YER ALACAK

Günümüzde İzmir olarak kullandığımız isim, Smyrna kelimesinin dönüşmüş biçimi. Smyrna kelimesinin daha erken biçimlerinin Smira, Lesmira, Zmirra, İsmira, Samorna veya Smurna olduğu da iddia ediliyor. İzmir'in kuruluş tarihi ve yeri konusunda bilgiler tartışmalı olmakla birlikte, bugün Bayraklı semtinde yer alan ve Tepekule olarak tanınan ören yerinin, eski İzmir'in kuruluş yeri olduğu kabul görüyor. Eski İzmir'in kuruluş tarihi ve kurucularının kim olduğu hakkındaki bilgiler bir kaç kategoride toplanıyor. Bu söylencelerden biri de İzmir'in ilk kurucularının Amazonlar olduğuna ilişkin. Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yayınladığı ihale ilanına göre, Symrna Heykeli'nde de İzmir'i kurduğu varsayılan Amazonlar tasvir edilecek. Heykelde 4 Amazon figürü olacak. Heykel için ayrıca 2 ton model kili de kullanılacak.

ERHAN GÜLENÇ